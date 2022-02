Colegio de Profesores mantiene su rechazo al regreso a clases presenciales: "No están las confianzas"

El líder del magisterio admitió los efectos "catastróficos" que tendría un tercer año sin presencialidad. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 02 de Febrero 2022 · 09:33 hs

El Colegio de Profesores mantuvo su postura y rechazó el retorno a clases presenciales obligatorio, el que fue fijado por las actuales autoridades del Ministerio de Educación (Mineduc) para marzo.

Carlos Díaz, líder del magisterio, señaló que la compleja situación por la pandemia de COVID-19, sumado a las “desconfianzas” que aún se mantienen con la actual administración, ponen en duda el normal retorno de los alumnos a las aulas.

“Hoy, mayoritariamente, no están las condiciones para volver a clases presenciales, porque no están las confianzas en los padres y apoderados, porque no existe claridad de cómo están los establecimientos para recibir a los alumnos. No se ha generado el diálogo con las familias, y bajo esa lógica, no se ha hecho nada”, expresó el dirigente a El Mercurio.

Díaz admitió que “sabemos que nada reemplaza a la presencialidad, y que un tercer año sin presencialidad sería catastrófico, pero creemos que es fundamental el escucharnos (…). Lo que nos preocupa es que los niños no lleguen a nuestros establecimientos, que volvamos a tener una lógica de presencialidad falsa, de que hay clases presenciales, pero a las escuelas llega el 10% o 15% de los estudiantes”.

Desde Mineduc, el ministro (s) Jorge Poblete defendió la obligatoriedad y recordó que el retorno comenzó en un período donde no había vacunación y en el que los protocolos sanitarios funcionaron en distintos niveles.

“Nuestra recomendación hacia padres y apoderados es que se confíe en la escuela como el lugar desde donde se supera la pandemia. Es ahí donde nuestros alumnos aprenden las normas de cuidado, aprenden lo que es el uso de alcohol gel, el lavado de manos, el uso de mascarillas, el distanciamiento social, y en ese sentido para ellos el beneficio es enorme. Por un lado, en la aplicación de las medidas de cuidado, pero también en la necesaria y urgente recuperación de sus aprendizajes”, señaló al matutino.

La postura del gobierno de Boric

El presidente electo Gabriel Boric ha planteado en diversas oportunidades su respaldo al retorno a clases presenciales, poniéndolo como una de sus prioridades dentro del proceso de “normalización” que se buscará tras la crisis sanitaria.

Aquella visión fue puesta en duda con los dichos del futuro ministro de Educación, Marco Ávila, quien en una entrevista declaró que la obligatoriedad impulsada por el actual Gobierno se podría “repensar” tras el 11 de marzo.

Más adelante, el próximo secretario de Estado aclaró sus palabras y afirmó “reafirmamos nuestro compromiso para que la presencialidad sea la regla general en el sistema escolar este año 2022. Acompañaremos a los establecimientos en esta tarea”.