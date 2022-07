Colegio de Profesores rechaza el "Aula Segura 2.0": "Es un proyecto sin sentido"

Aguilar señaló que en su momento la ley agudizó la situación de violencia en los establecimientos educacionales. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 27 de julio 2022 · 10:25 hs

El presidente del Colegio de Profesores de la Región Metropolitana, Mario Aguilar, rechazó el proyecto de ley “Aula Segura 2.0” que fue presentado por diputados de la UDI, el que tomó fuerza tras los graves incidentes registrados a inicios de esta semana en el Instituto Nacional, los que dejaron a un alumno del establecimiento detenido.

La propuesta del gremialismo apunta a que los estudiantes que sean sancionados con el debido proceso por participar de hechos de violencia pierdan los beneficios estatales estudiantiles, pensando en la incorporación a la educación superior.

Aguilar afirmó que la propuesta es "un proyecto sin sentido", agregando que en su momento “no sirvió para nada” e incluso agudizó la situación de violencia en los establecimientos educacionales.

“Nosotros condenamos todas acciones de violencia sin sentido e irracional, como gremio docente no entendemos en qué medida puede ayudar a la causa de la Educación, el quemar un bus o atacar a los comerciantes, eso no tiene ningún sentido, pero está claro que el camino que proponen estos parlamentarios de una suerte de Aula Segura 2.0 tampoco tiene ningún sentido”, señaló.

El dirigente agregó que “ya se promulgó la Ley Aula Segura y tal como lo anticipamos, resultó una ley ineficiente, que no aborda las temáticas de fondo, el origen de esta violencia, por lo tanto fue una ley efectista de la ministra de Educación de entonces Marcela Cubillos y la acción de estos diputados también es efectista, porque esa es una ley que ya fracasó. No se puede seguir insistiendo sobre una situación que no sirvió absolutamente para nada”.

“Con dicha ley la violencia no sólo no disminuyó en los colegios, sino que una vez promulgada aumentó, por lo tanto es claro que es una ley absolutamente inútil. Este tema se debe abordar con una estrategia integral, por un lado tienen que solucionarse los problemas que originan las legítimas demandas estudiantiles emanadas desde un movimiento estudiantil legítimo, que no ha sido escuchado”, complementó.

El dirigente del magisterio metropolitano explicó además que “os colegios públicos llevan años de abandono, sin solución y ello sirve de caldo de cultivo para grupos que no les interesa la educación, grupos que son externos a los colegios y que tienen otros fines. Hay que escuchar a los estudiantes, escuchar al legítimo movimiento estudiantil y se deben prevenir los hechos de violencia desactivando los grupos que incitan estas situaciones y que son externos a los colegios”.