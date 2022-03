Confech se reunió con el presidente de la Cámara para pedir aumento al monto de BAES

Los dirigentes estudiantiles junto con los diputados. AGENCIA UNO

Por: Sebastían Dote 29 de Marzo 2022 · 17:35 hs

Dirigentes de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) se reunieron durante este martes con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD), para reiterar su demanda por el aumento en el monto de la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES), el que desde hace una década está congelado en los $32 mil.

En el encuentro -que también contó con la participación del presidente de la comisión de Educación, Juan Santana (PS)- se entregaron detalles de las demandas que derivaron en la primera movilización convocada por los universitarios en 2022, la que se realizó durante el viernes en varias ciudades del país.

Desde el sector estudiantil proponen un aumento del monto BAES en 2 UF (unos $48 mil), y que además cubra los meses de enero y febrero, y extienda los lugares para su uso.

Soto solidarizó con el pedido y afirmó que “ya no es un monto suficiente, no les alcanza para comer y ésta, no es solo una demanda legítima, sino que también necesaria, de humanidad. El Estado de Chile y el Gobierno deben hacerse cargo, deben escuchar, por eso hoy como presidente de la Cámara de Diputados y diputadas asumimos el compromiso de colaborar en esta causa”.

El legislador añadió que pronto se iniciarán “una serie de conversaciones con el Ministerio de Educación y con la comisión de Educación donde esperamos tener una instancia de diálogo más permanente que nos permita ir colaborando en la respuesta y la solución que el estudiantado está solicitando para lograr un monto de beca acorde a la realidad actual, ya que el costo de la vida ha aumentado y las becas deben ser un reflejo de la demanda alimenticia de los y las estudiantes”.

El diputado Santana, en tanto, manifestó que “cuando se iniciaron las políticas públicas en Chile en materia de educación respecto a la alimentación, fue a inicio de los años 70, cuando se entregó el medio litro de leche por parte de la Unidad Popular. Desde ese entonces se asignó un valor tremendo a la alimentación de los estudiantes, jóvenes y adolescentes, por el desarrollo cognitivo que en ella repercutía”.

“Nosotros consideramos que hoy día, en un contexto de completa inflación, de situación económica compleja, donde el desempleo también ha aumentado y donde las familias son finalmente las que tienen que sostener los costos de la crisis sanitaria repercutida en una crisis económica, es necesario que el Estado chileno a través del Ministerio de Educación, a través de la Junaeb, pueda darles una respuesta a los estudiantes de la Confech y con ello garantizar un derecho tan importante como es el derecho a la alimentación”, concluyó.

Maite Estay, presidenta de la FEUC y una de las voceras de la Confech, valoró la voluntad de la mesa de la Cámara de escuchar sus demandas, asegurando que “nosotros necesitamos que el concepto de dignidad vaya más allá del concepto teórico que va a adherido a la condición humana, sino que sea algo que se vea en la práctica, $32 mil no alcanzan para la alimentación normal y mensual, hay que hacer un reajuste, es urgente”.