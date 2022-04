Corte Suprema anula orden de cierre de Universidad La República

La Corte Suprema señaló que el fallo del tribunal de alza incurrió en “graves faltas y abusos”, tras no considerar el Plan de Recuperación que presentó ante la Superintendencia de Educación para evitar su cierre. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 22 de Abril 2022 · 20:38 hs

La Corte Suprema anuló de manera unánime el dictamen judicial que ordenaba el cierre de la Universidad La República, con lo cual sus estudiantes podrán continuar con sus clases.

Esto, tras la presentación realizada por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, representantes de la casa de estudios, ante el máximo tribunal para presentar un recurso de queja por la decisión de la Corte de Apelaciones, que rechazó el reclamo de ilegalidad de la institución.

Sin embargo, la Corte Suprema señaló que el fallo del tribunal de alza incurrió en “graves faltas y abusos”, tras no considerar el Plan de Recuperación que presentó ante la Superintendencia de Educación para evitar su cierre.

En la presentación de Colombara se recalcó que "no solo se elaboró un plan de reactivación por parte del rector Fernando Lagos y su equipo de administración, sino que se iniciaron investigaciones internas que terminan en el ejercicio de acciones penales respecto de la administración anterior”.

"No se está negando que haya habido problemas, lo que se está diciendo es que esos problemas no tenían la magnitud que le atribuyó el superintendente. No se respetó el debido proceso para corregir esos problemas y todo eso con el agravante de una universidad viva, que hoy está funcionando”, agregó el abogado, consignó radio Biobío.

En mayo del año pasado, la Cámara de Diputados había pedido al otrora ministro Raúl Figueroa suspender cualquier acción de cierre de la Universidad de la República.

Esto en razón de la emergencia sanitaria que vive al país y el impacto que puede tener en miles de estudiantes que quedarían sin casa de estudios en plena pandemia.

La Universidad de la República tiene 11 sedes distribuidas en 9 regiones, desde Arica a Temuco. Al año 2020 cuenta con una matrícula de 3.299 alumnos, de los cuales, 3.299 estudiantes son de pregrado, con la particularidad de que un 71% realiza sus estudios en horario vespertino.