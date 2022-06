"Dejaron las confianzas rotas": Hassler apunta contra Alessandri y el gobierno anterior por crisis en liceos de Santiago

La autoridad comunal aseguró que mantendrá el diálogo con las comunidades educativas. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 01 de junio 2022 · 10:28 hs

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), apuntó contra su antecesor, Felipe Alessandri (RN), y el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera por la crisis que enfrentan los liceos emblemáticos de la comuna, los que llevan semanas de movilizaciones en medio de violentos incidentes.

En una entrevista a radio Universo, la autoridad comunal afirmó que han avanzado en el diálogo con las comunidades escolares, especialmente en el tema de la infraestructura, donde contarán con el apoyo del Ministerio de Educación.

“Hay avances en distintos ámbitos con todos y todas quienes quieren dialogar y avanzar en mejorar la educación pública y eso lo separo de hechos de violencia que nada tienen que ver con las reivindicaciones”, afirmó.

Hassler afirmó que los hechos violentos “tienen que tener su proceso, tanto con reglamentos internos de convivencia, aplicándolos en los distintos establecimientos, así como todo lo que tiene que ver con delitos, por ejemplo, con quema de micros, eso tiene que ver con un rol del Ministerio del Interior y la Fiscalía para poder abordar todas las responsabilidades que yo creo que son muy importantes”.

Tras esto la alcaldesa responsabilizó la administración anterior, tanto a nivel comunal como de gobierno, que impulsó planes que, a su juicio, generaron un quiebre en las confianzas con las comunidades.

“Acá hay un problema que se arrastra especialmente desde la época del ex alcalde Alessandri, la ex ministra Cubillos y el ex presidente Piñera, en que dejaron las confianzas rotas y se alejaron como institucionalidad”, manifestó.

Según Hassler, "la única respuesta que hubo hacia toda la comunidad educativa fue una respuesta violenta y eso tiene consecuencias, implicó todos los problemas tuvimos y fueron de público conocimiento el 2018 y 2019, eso implicó una fragmentación en las propias comunidades".

La alcaldesa también espera que situaciones de violencia que ocurren en el exterior de los recintos educaciones, como la quema de buses, sea perseguida por la justicia.