Diputada Flores realiza denuncia en la Superintendencia de Educación por maltrato a joven con discapacidad en colegio

La congresista por la Región de Valparaíso, añadió que espera que a la brevedad esta funcionaria denunciada sea apartada de sus labores para que Francisco vuelva con calma al recinto educacional.

Compartir











Por: Cristián Meza 22 de junio 2022 · 17:42 hs

Evelyn Campos, madre de Francisco, un joven en situación de discapacidad, denunció hace dos meses que una asistente de la Escuela Inclusiva San Lorenzo en la comuna de San Esteban, Región de Valparaíso, maltrató a su hijo por más de dos años.

Al joven lo encerraban en una sala llena de globos, situación que provocaba pánico en Francisco, ya que les tiene fobia a estos elementos. Este hecho, lamentablemente fue solo una de las vejaciones que recibió el alumno por parte de la trabajadora del recinto educativo.

La apoderada hizo pública la denuncia, logrando conseguir que la funcionaria fuera removida de sus funciones por 15 días, pero luego de ese tiempo volvió a los cursos en que se encontraba su hijo Francisco. La madre del menor lo único que solicita es que la asistente sea desvinculada de una vez por todas de la institución escolar, y así su hijo pueda volver seguro y sin miedo.

A raíz de este caso, la diputada de Renovación Nacional (RN), Camila Flores, y la madre de este alumno se reunieron recientemente con el superintendente de Educación a fin de realizar una denuncia y hacer todas las gestiones que este joven estudiante pueda terminar sus estudios sin ninguna restricción y temor a encontrarse nuevamente con esta funcionaria que lo agredió.

“El Municipio de San Esteban ha tenido que pagar pecuniariamente por esta funcionaria, ya que ha habido otros casos similares en que la Superintendencia ha presentado todos los antecedentes y sanciones económicas, pero no se ha logrado el objetivo principal de remover a la agresora. Ya han pasado dos meses y vemos que el alcalde de San Esteban a la fecha no ha dado respuesta sobre el sumario administrativo, y se presta para amparar a esta funcionaria y actuar con complicidad en estos hechos”, explicó la legisladora.

Flores, complementó diciendo que “la violencia que sufrió este estudiante le provocó un retroceso importante en su avance educacional, y de inclusión dentro de la comunidad estudiantil y su vida diaria, por lo que las consecuencias son muy graves para el menor que retrocedió en su condición”.

La congresista por la Región de Valparaíso, añadió que espera que a la brevedad esta funcionaria denunciada sea apartada de sus labores para que Francisco vuelva con calma al recinto educacional. “Este joven tiene todo el derecho a educarse y desgraciadamente esto no ha ocurrido, por lo que vamos a llegar hasta las últimas instancias que existen, por ejemplo, presentando una denuncia en Contraloría General de la República si es que no se tiene novedades del sumario administrativo que se estaría cursando, y, por supuesto, no descartamos acciones judiciales permitiendo que este caso llegue a escalafones mayores como los diferentes tribunales de justicia del país”, puntualizó Flores.