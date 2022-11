Diputado Schalper (RN) acusa a alcaldesa Hassler (PC) de ser "cómplice pasiva" de violencia en colegios

El diputado Diego Schalper cuestionó la postura de la alcaldesa de Santiago sobre la aplicación de la ley Aula Segura. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dínamo 20 de noviembre 2022 · 16:50 hs

El diputado Diego Schalper (RN) defendió el requerimiento que presentó ante Contraloría en contra de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), a quien acusó de un eventual abandono de deberes por la no aplicación de la ley Aula Segura para enfrentar los hechos de violencia en los liceos emblemáticos de la comuna.

La acusación -que también fue respaldada por el diputado Hugo Rey (RN)- surgió a partir de una declaración del ex rector del Internado Nacional Barros Arana (INBA), Gonzalo Saavedra, quien en una entrevista al canal Vía X aseguró que desde el municipio se había ordenado a los rectores y directores no invocar la normativa.

Schalper profundizó en sus críticas hacia Hassler y en declaraciones a El Mercurio planteó que “algunos directores recurrieron a mí, porque sienten que uno tiene la capacidad de defender ciertas cosas no solamente para la galería, sino que con herramientas concretas”.

“Presentamos un requerimiento a la Contraloría con la convicción de que la alcaldesa Irací Hassler está siendo cómplice pasiva de lo que está ocurriendo en los liceos emblemáticos de Santiago”, añadió.

El también secretario general de RN afirmó además que "cuando ella en su programa decía que uno de los puntos centrales era No Aula Segura, lo que nosotros vemos es la pretensión, que además confirman los directores de los liceos, de no aplicar la ley. En esto me encantaría quedarme con la frase de la vocera de la Corte Suprema: Las autoridades tienen el deber de cumplir la ley”.

La respuesta a Hassler

Diego Schalper también salió al paso de los dichos de la alcaldesa Hassler, quien aseguró que durante su gestión se mantienen 577 procesos disciplinarios en curso en contra de estudiantes que han participado de hechos violentos.

“Hemos pedido información al respecto a la Superintendencia de Educación y lo que uno observa en sus declaraciones, en los testimonios de los directores y en su programa, es más bien una pretensión de hacer vista gorda a las situaciones de violencia que viven sus liceos”, comentó.

El diputado afirmó que desde la izquierda “no se toman lo suficientemente en serio que el aula no es un lugar para instruir a personas en favor de una ideología política”, agregando que en este sector político “no tiene un juicio lo suficientemente crítico de la violencia como método de acción política”.

“Sienten que un estudiante que emplea la violencia no es alguien que esté cometiendo un delito, sino que es alguien que está empleando un medio que podría para ellos ser legítimo”, concluyó.