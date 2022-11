Diputado Schalper (RN) pide usar 2% constitucional del presupuesto en crisis de educación

"El Presidente Boric tiene que entender que quizá el piso de conversación para un acuerdo nacional en materia de educación podría ser este dos por ciento constitucional”, finalizó Schalper.

Por: Cristián Meza 21 de noviembre 2022 · 16:07 hs

Hasta el Ministerio de Educación llegó el diputado y secretario general de RN, Diego Schalper, para reunirse con el secretario de Estado, Marco Ávila, y solicitar al gobierno un acuerdo nacional por la educación, que contemple, como punto de partida, ocupar recursos del 2% constitucional “en la crisis que está viviendo la educación”.

El diputado, para esta solicitud, se ha basado en los datos públicos que se han entregado en las últimas semanas sobre el tema: 50 mil alumnos no se matricularon en 2022. 227 mil personas están hoy fuera del sistema escolar. A eso se agrega que cuatro de cada 10 jóvenes tienen inasistencia grave, con menos del 85%. Además se suma que nueve de cada 10 escolares de primero básico no conocen las letras del alfabeto.

“Le he expresado al ministro mi disconformidad por la rebaja en el presupuesto de los jardines infantiles y en ese sentido le he hecho el planteamiento que hemos venido haciendo de que si en algún minuto se presentó la moción del 2% constitucional para financiar las deudas acumuladas del Transantiago, usted comprenderá que si se financió en algún minuto un mal programa de transporte, con mucha mayor razón, podemos destinar ese dos por ciento constitucional para financiar esta catástrofe educativa”, señaló Schalper.

El secretario general de RN señaló que la reunión con el Ministro de Educación es su punto de partida, y que seguirá conversando esta opción con otros parlamentarios en el Congreso Nacional: “Yo siento que al ministro le sorprendió la propuesta, creo que la recibió de buena manera, los que estábamos ahí presentes le pareció una cosa vanguardista, y yo le he dicho que la voy a seguir planteando con varios parlamentarios porque creo que aquí podemos tomar un gran acuerdo nacional por la educación, pero ese acuerdo no tiene ningún destino si es que no tiene recursos y los recursos los podría dar el 2% constitucional que ustedes saben es un decreto extraordinario, que lo que permite es asignar recursos específicos y me parece que el nivel de complicación que tenemos en educación, amerita con creces esa alternativa”, agregó.

“Yo le pido de todo corazón al Presidente: que se ponga la mano en el corazón por todos esos alumnos que están atrasados en sus conocimientos, por todos esos apoderados que ven con dolor como sus hijos son parte de una cifra dramática de ausentismo escolar y yo creo que el Presidente Boric tiene que entender que quizá el piso de conversación para un acuerdo nacional en materia de educación podría ser este dos por ciento constitucional”, finalizó Schalper.