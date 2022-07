Diputado Schubert critica hoja de ruta del Mineduc: "Responde a la ideología que rige a este Gobierno"

Finalmente, hizo un llamado a “realizar cambios profundos en conjunto con toda la ciudadanía, y no cometer el error que los convencionales cometieron, de hacer lo que sólo a ellos representa y gusta".

Por: Cristián Meza 14 de julio 2022 · 18:49 hs

Recientemente el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, entregó un adelanto de la hoja de ruta que regirá las reformas al sistema educativo en los próximos años, en la cual se definen algunos lineamientos como “un cambio de paradigma” y al Estado “como garante y articulador” del sistema.

Asimismo, se establecen una serie de modificaciones que a juicio del congresista Stephan Schubert (IND Republicanos), “parten de una premisa equivocada”.

“Se agradece la honestidad del Gobierno, al transparentar su particular mirada respecto a lo que motiva los cambios propuestos en materia de educación, pero pareciera responder a la ideología que los rige, olvidando que el Ministerio de Educación debe pensar en todo el país y sus intereses y sensibilidades. En cuanto al fondo, esperamos tener la propuesta del ministro para analizarla, pero desde ya compartimos la mirada de fortalecer e intentar mejorar la educación pública”, comentó el integrante de la Comisión de Educación de la Cámara Baja.

En relación al financiamiento, el Mineduc planteó ir dejando de lado los subsidios a la demanda para avanzar en los aportes basales. Por lo que, Schubert manifestó que “la educación no estatal ha jugado un rol relevante en cuanto a movilidad social que no podemos desconocer, me parece que incluso muchos de los que hoy están en el Gobierno, han realizado parte de sus estudios en instituciones privadas, el aporte es innegable. Por lo mismo, desechar continuar subsidiando la demanda educacional y pasar a un sistema de solo aportes basales, devela un prejuicio y cierto revanchismo hacia lo privado”.

Otro de los puntos que destaca el documento, es la creación de una Política Nacional de Educación Sexual Integral. En este sentido, el diputado expresó que “insistir con el asunto de la educación sexual y con perspectiva de género como parte de los nuevos paradigmas, vuelve a revelar la mirada fuertemente ideologizada del Gobierno, que insiste en tomarse del tema sexual, sin que se consulte a los padres; sin que podamos comprender el afán sexualizador de la ideología que los impera”.

Finalmente, hizo un llamado a “realizar cambios profundos en conjunto con toda la ciudadanía, y no cometer el error que los convencionales cometieron, de hacer lo que sólo a ellos representa y gusta, sin considerar a todas las otras sensibilidades, lo que los está llevando al fracaso de su propuesta, no queremos lo mismo en materia de educación”.