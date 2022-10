Diputados RN piden explicaciones a ministro Ávila por término de Liceos Bicentenario

Compartir











Por: Cristián Meza 22 de octubre 2022 · 15:19 hs

Los diputados RN de la comisión de Educación, Sara Concha y Hugo Rey, cuestionaron la decisión del actual Gobierno de poner término al programa de Liceos Bicentenario.

“Llevaremos esta discusión al Presupuesto del 2023, y si insisten en disminuir de esta manera los recursos, veremos la manera de ejercer presión ya que el mérito y el esfuerzo no puede desaparecer de la educación pública Chilena”, aseguraron.

Lo anterior, luego que en el marco de la ley de Presupuesto 2023 se refleja una reducción de un 32,9%en el aporte a Liceos Bicentenario.

Los diputados Concha y Rey, calificaron esta decisión como “impresentable” y desde ya anunciaron que exigirán la presencia del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila en la comisión.

“Nos parece inentendible que el Presidente Boric y sus ministros no entiendan de una vez por todas que no pueden gobernar imponiendo su ideología, es como si buscaran refundar Chile. Por eso, solicitaremos en el más breve plazo la presencia del ministro Ávila en la comisión y nos explique esta decisión que a nuestro juicio no se justifica”, señaló el diputado Hugo Rey.

Mientras que, la diputada Sara Concha agregó: “Lo que necesitan las millones de familias es que se les permita educar a sus hijos con libertad de enseñanza, con libertad de valores y creencias; y con una educación de calidad. Con esta decisión, miles de familias verán con frustración que el esfuerzo y el mérito de sus hijos para lograr acceder a un establecimiento educacional de excelencia es desechado y se bota a la basura".

Además agregaron que les llama la atención los argumentos del ministro Ávila para explicar su postura, apuntando que señala que "los Bicentenario cuentan con el aporte de las subvenciones del Mineduc, al igual que todos los establecimientos que reciben subvenciones. Los recursos adicionales entregados por los convenios de Liceos Bicentenario están destinados a obras de infraestructura y acciones de fortalecimiento educativo, que se consolidan y luego se sostienen con el financiamiento regular a través de las subvenciones".

Para los parlamentarios, el gobierno "prefiere quitarle los patines a los jóvenes de más esfuerzo, no es la idea nivelar hacia abajo, sino nivelar hacia arriba, pésima noticia para todos los jóvenes que se esfuerzan y salen adelante con gran sacrificio”.