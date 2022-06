Estudiantes de Gastronomía de Inacap representan a Chile en Campeonato Mundial de jóvenes panaderos en Berlín

Esta es la primera vez Chile participa en un campeonato de este tipo en Europa.

Por: Camila Luengo 23 de junio 2022 · 11:11 hs

Ocho países compitieron en el 50° Campeonato Internacional UIBC de jóvenes panaderos en Berlín: Suecia, Francia, España, Alemania, Singapur, Islandia, Vietnam y Chile, siendo este último representado por las estudiantes de Inacap Antonia Coppola y María Fernanda Calvo, junto a su coach, la docente Daniela Pizarro.

La competencia consistió en elaborar durante seis horas, cuatro tipos de masas para panes dulces y salados, panes de masa madre y fermentados, con diferentes sabores y formas; además, de una escultura en masa de panes. Todo esto debía tener relación el concepto de este año: la naturaleza.

Esta es la primera vez Chile participa en un campeonato de este tipo en Europa, una instancia de primer nivel mundial, donde llegan países con gran historia y tradición panadera. Esto se dio gracias a una “invitación que nos hizo un destacado panadero español, que la transformamos en una oportunidad para nuestros estudiantes, de interactuar con un exigente nivel de competición”, contó Daniela Pizarro.

Si bien no se consiguió un lugar en el podio, las tres participantes que viajaron hasta Berlín aprovecharon la oportunidad de elaborar las distintas masas e interactuar con profesionales y estudiantes de muchos países.

“Tuvimos la oportunidad de conocer grandes profesionales europeos, que trabajan por mantener en alto la profesión de panaderos. Hubo un tremendo aprendizaje, en cómo los equipos europeos son muy organizados, rápidos y metódicos en su trabajo. Sin duda, cosas que imitaremos; en tanto, pudimos llevar parte de nuestros sabores, aplicados en la panadería. Usamos merquén, dulce de membrillo, semillas chilenas y mermeladas artesanales, sabores que a ellos les encantaron”, agregó la docente.

Estudiantes seleccionadas

Con el fin de reconocer a los alumnos destacados y que sobresalen en clases en cuanto a responsabilidades aptitudes y calificaciones, se eligió a Antonia Coppola, estudiante de Gastronomía en el CFT Inacap sede La Serena, y a María Fernanda Calvo, estudiante Administración Gastronómica en el IP Inacap sede Apoquindo.

“Aprendí mucho, empezando por la experiencia ganada día a día con mi compañera, mis profesores y cada una de esas personas que estuvieron con nosotras alentándonos y apoyándonos en todo este proceso para que pudiéramos dar el 100% en el campeonato. Aprendimos de otras culturas, pudimos socializar y hacer nuevos amigos”, compartió María Fernanda.

Agregó que luego de esta experiencia su visión se amplió y tiene más interés por conocer nuevas culturas y sabores. “Esto definitivamente dejará en mi formación una huella muy grande, que espero me abra puertas a futuro”, afirmó.

Orgullo que comparte Antonia, al declarar que “fue una experiencia maravillosa que me abrió la mente. Estar compartiendo y compitiendo con gente de distintos países te nutre mucho, profesional y personalmente. Fue un campeonato muy desafiante porque los europeos tienen otra cultura respecto a la panadería, lo cual me gustó mucho y me motivó demasiado a dedicarme a eso. Es más, me voy a dedicar a eso, ya que en Berlín se me abrió una puerta de laboral para irme a fin de año a Europa”.