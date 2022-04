Centro de alumnos del Instituto Nacional ningunea a presidente Boric: “Lo que diga no es tan relevante. No es una autoridad directa de nosotros”

Los estudiantes del establecimiento entregaron un petitorio al municipio con sus principales demandas. AGENCIA UNO

Por: Equipo El Dinamo 28 de Abril 2022 · 15:03 hs

El centro de alumnos del Instituto Nacional (IN) respondió al presidente Gabriel Boric, quien emplazó a los estudiantes secundarios a expresar sus demandas de forma pacífica, advirtiendo que quienes cometan acciones violentas tendrán que enfrentar a la ley.

El mandatario habló sobre el tema durante el miércoles, jornada que estuvo marcada por violentos incidentes en diversos establecimientos educacionales de la Región Metropolitana. El hecho más grave ocurrió en las afueras del Liceo Barros Borgoño de Santiago, en donde un bus del Transantiago fue quemado.

“En este gobierno los estudiantes que quieran dialogar van a tener las puertas abiertas. Los que quieran quemar buses o utilizar medios violentos para defender sus reivindicaciones tendrán que responder ante la ley como corresponde”, señaló el jefe de Estado.

Diego Jaque, presidente del centro de alumnos del IN, abordó estas palabras y en declaraciones a T13 manifestó que "los dichos del presidente Gabriel Boric, por más que obviamente son comentados por parte de los estudiantes, nunca ha sido un real foco, porque Gabriel Boric no es una autoridad directa de nosotros".

"O sea, nunca vamos a tener una mesa de trabajo con Gabriel Boric, es muy difícil que tengamos una reunión con él. Entonces, lo que es comentado realmente son los dichos y hechos de la Municipalidad", agregó.

“Lo que diga Gabriel Boric acá no es tan relevante como lo que diga la Municipalidad, que (como sostenedora) es quien realmente está a cargo de lo que pasa en el liceo, está a cargo de mantener el liceo, de las medidas de solución... Entonces, claro, se comenta dentro del estudiantado, pero no es algo de extrema relevancia”, precisó.

Jaque añadió que “la época de Gabriel Boric (como dirigente estudiantil) fue algo muy pasado. Obviamente es algo importantísimo dentro de lo que sucedió y gran parte del movimiento estudiantil es herencia de los años 2006 y 2011, pero son épocas distintas al fin y al cabo”.

“Obviamente es relevante lo que diga el Presidente de la República, pero no tiene importancia como lo que diga la Municipalidad. Realmente hay que centrarnos en eso. Opinar sobre lo que diga o no diga el Presidente de la República sería meramente para levantar polvo y no son nuestras intenciones”, reiteró.

Los estudiantes del liceo emblemático entregaron hace algunos días un petitorio al municipio, en donde exigen mejoras en la infraestructura, además de un aumento del personal docente y de inspectores.