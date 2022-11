Ex rector del INBA acusa a alcaldesa Hassler de no dejar aplicar Ley Aula Segura

El ex rector del INBA, Gonzalo Saavedra, afirmó que desde la alcaldía ordenaron a los directores de los liceos no aplicar Aula Segura. AGENCIA UNO/ARCHIVO

11 de noviembre 2022

El ex rector del Internado Nacional Barros Arana (INBA), Gonzalo Saavedra, acusó a la alcaldía de Santiago, que actualmente es liderada por Irací Hassler (PC), de ordenar a los directores de los liceos de la comuna a no aplicar la Ley Aula Segura frente a los hechos de violencia registrados alrededor de la comunidad escolar.

El profesor -que dejó la rectoría en mayo de este año-, analizó la crisis que están enfrentando los establecimientos emblemáticos de la capital, apuntando a la gestión encabezada por la actual alcaldesa.

En declaraciones al programa Días Contados de Vía X, Saavedra afirmó que las autoridades de los liceos están facultadas para solicitar la presencia de Carabineros, pero aseguró que “desde la alcaldía llegó la orden, cuando se asumió esta nueva administración, que Aula Segura no era aplicable en la Municipalidad de Santiago”.

“Ahora, los carabineros tienen todo el derecho de entrar si es que ellos ven que los están agrediendo. Eso es con o sin autorización del director o rector de turno”, agregó.

El ex rector señaló que no tenía conocimiento sobre si la orden del municipio abarcaba la acción de la policía uniformada, pero enfatizó que “nosotros no podíamos ocupar Aula Segura”.

Violencia en el INBA

La crisis de violencia en el INBA se arrastra al menos desde inicios de este año, cuando comenzaron las movilizaciones en diversos establecimientos de Santiago.

Durante los últimos meses se han registrado varios enfrentamientos entre encapuchados y overoles blancos con personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros, lo que ha incluido quema de buses y lanzamiento de bombas molotov. A ello se sumaron los constantes ataques a la vecina División de Ingenieros del Ejército.

Una de las situaciones más complejas se vivió el 2 de noviembre pasado, cuando se informó de un amago de incendio al interior de una sala. El humo generado por el fuego afectó a la actual rectora María Alejandra Benavides, quien sufrió una descompensación.