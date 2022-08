Federación de Estudiantes de la Universidad de Los Andes reclamó por mención en franja del Apruebo

La Universidad de Los Andes fue mencionada en la franja de uno de los comandos por el Apruebo. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 18 de agosto 2022 · 09:39 hs

La Federación de Estudiantes de la Universidad de Los Andes (FEUANDES) manifestó su molestia con una mención realizada en la franja del Apruebo por el plebiscito de salida del 4 de septiembre, en donde nombran a la casa de estudios para defender uno de los artículos de la propuesta constitucional sobre educación.

En el segmento, que fue realizado por el “Comando Apruebo Por El Agua”, se mostró a una escolar hablando sobre las oportunidades para llegar a la educación superior, aludiendo con ironía a la universidad, que tiene su sede central en la comuna de Las Condes.

“Seguro saco 800 puntos en la prueba y me da para cumplir mi sueño de estudiar Medicina. Igual si no me alcanza, mis papás me pagan la carrera en la Universidad de los Andes (...)”, señaló la protagonista del video.

En una carta a La Tercera, la directiva de la organización estudiantil señaló que "cabe recordar que la Universidad de los Andes está sujeta al mismo sistema de admisión que todas las demás universidades chilenas, de modo que no se entra en ella si no se alcanza el puntaje”.

“Por lo tanto, las declaraciones del Comando Apruebo Por El Agua no se entienden sino por una falsa estigmatización, no solo de la institución, sino también de los alumnos que pertenecen a ella”, afirmó.

La FEUANDES añadió que “ahora bien, esta estigmatización no solo resulta grave por la ofensa injustificada que conlleva, sino que también perjudica el debate y las campañas políticas al fundamentarlas sobre caricaturizaciones y falsos prejuicios”.

A esta declaración se sumó otra de parte del Centro de Alumnos de Medicina de la Universidad de Los Andes -que fue mencionado de manera más directa en la franja-, que en un comunicado afirmó que esto “le quita el mérito al esfuerzo de los estudiantes que cursamos esta carrera”.

“El proceso de admisión de Medicina de la U. de los Andes es a través del Sistema de Acceso a la Admisión Universitaria, el mismo utilizado por 45 universidades”, complementó.

De acuerdo a lo informado por El Mercurio, en el último proceso de admisión, el elevado puntaje de corte para ingresar a la carrera de Medicina en la Universidad de los Andes fue de 774,25 puntos, en una lista encabezada por la Universidad Católica (804) y la Universidad de Chile (780).

La casa de estudios evitó entrar en la polémica, aunque enumeró algunos de los beneficios que tiene para sus estudiantes, entre ellos, que “en la U. de los Andes, uno de cada cuatro alumnos estudia con alguna beca”.