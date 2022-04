Figueroa y condonación del CAE: "Los que ya pagaron, ¿se les va a devolver ese dinero?"

La ex autoridad afirmó que el anuncio deja dudas en materia de financiamiento por parte del Estado. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 07 de Abril 2022 · 10:25 hs

El ex ministro de Educación, Raúl Figueroa, cuestionó el anuncio entregado por el actual titular del Mineduc, Marco Antonio Ávila, quien confirmó que el Gobierno avanzará con la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Durante su presentación ante la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el secretario de Estado afirmó que “aliviaremos la pesada mochila para deudores educativos, pero también para el Estado, por medio del fin del CAE y la condonación de la deuda educativa”.

Según Ávila, junto a la Dipres y al Ministerio de Hacienda, elaborarán una propuesta de condonación. Paralelamente, se avanzará en un instrumento transitorio de reemplazo al CAE, que sea solidario y no reproduzca abusos. “El objetivo será reparar universalmente, de forma progresiva, justa y gradual”, puntualizó.

El ex ministro Figueroa cuestionó los alcances de la propuesta, señalando que quedan varias dudas por resolver, especialmente en materia de financiamiento por parte del Estado.

“Si se condona el CAE, ¿cuál es la señal que se está dando? Los que ya pagaron, ¿se les va a devolver ese dinero? Yo creo que no, sería ridículo” (…) La condonación vale US $10 mil millones y estamos en un momento importante en términos financieros para el país”, expresó la ex autoridad en una entrevista a CNN Chile.

Figueroa añadió que “cuando se condona una deuda significa que otras personas asumen el pago de esa deuda, no es que nadie la pague. Entonces, en vez de darles una solución específica a quienes deben pagar y facilitar ese pago, estamos diciendo que otras personas, que ni siquiera se beneficiaron de esos estudios, van a tener que contribuir, a través de sus impuestos u otras lógicas, al pago de esa deuda”.

La condonación del CAE fue una de las promesas de campaña del presidente Gabriel Boric, siendo ratificada por otros integrantes de su gabinete como la ministra del Interior, Izkia Siches.