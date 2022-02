Futuro ministro de Educación por dudas del Colegio de Profesores con la presencialidad: "Estamos revisando"

Ávila reiteró la postura del presidente electo sobre el tema. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 02 de Febrero 2022 · 17:27 hs

El futuro ministro de Educación, Marco Ávila, evitó profundizar en la declaración del Colegio de Profesores, que puso en duda el retorno obligatorio a clases presenciales debido al aumento de los casos de COVID-19.

En declaraciones a La Tercera PM, el próximo secretario de Estado expresó que “estamos revisando, observando, entonces opinar ahora no tiene mucho sentido. Solo puedo repetir lo que el presidente ha dicho: la presencialidad debe ser la regla”.

De esta forma, la futura autoridad reiteró los dichos del propio presidente electo Gabriel Boric, quien en diversas instancias ha señalado que los colegios “tienen que ser los últimos en cerrar y los primeros en abrir”.

El rechazo del magisterio

El gremio de los profesores expuso nuevamente sus aprehensiones sobre la presencialidad ante el plan impulsado por la actual administración del Ministerio de Educación (Mineduc), que fijó el regreso para marzo.

“Hoy, mayoritariamente, no están las condiciones para volver a clases presenciales, porque no están las confianzas en los padres y apoderados, porque no existe claridad de cómo están los establecimientos para recibir a los alumnos. No se ha generado el diálogo con las familias, y bajo esa lógica, no se ha hecho nada”, acusó el presidente del magisterio, Carlos Díaz, en una entrevista a El Mercurio.

Según el dirigente, la preocupación principal “es que los niños no lleguen a nuestros establecimientos, que volvamos a tener una lógica de presencialidad falsa, de que hay clases presenciales, pero a las escuelas llega el 10% o 15% de los estudiantes”.