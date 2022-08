Los cambios que trae el proceso de admisión 2023 a las universidades

A partir del proceso 2023 se subirá el número máximo de postulaciones, de 10 a 20 carreras. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Sebastían Dote 07 de agosto 2022 · 07:00 hs

Este año se pondrá fin a la transición del sistema de ingreso a la educación superior, con un proceso de admisión 2023 que estará marcado por la rendición de la Prueba de Invierno (que se realizó en julio) y con la nueva Prueba de Acceso de la Educación Superior (PAES).

Tras años de trabajo entre las autoridades del Ministerio de Educación (Mineduc), del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) y de las diversas universidades involucradas en el proceso, se establecerá una nueva modalidad que vendrá con pruebas con contenidos más pertinentes, que reflejan menos inequidades previas; y que entregan a los estudiantes mayor flexibilidad y oportunidades.

Mayores oportunidades

La rendición de la Prueba de Invierno -en la que participaron cerca de 33 mil egresados de enseñanza media- entregará una nueva posibilidad para los estudiantes que quieran ingresar a la institución y carrera de su interés.

En lo concreto, se utilizará el mejor puntaje para postular a la carrera de interés, dentro de las pruebas rendidas. Esto supone, para quienes ya rindieron alguna prueba como la Prueba de Transición (PDT) del año pasado o la de invierno, que a la hora de postular el sistema tomará el mejor puntaje de hasta tres rendiciones, ya que considera los puntajes obtenidos en dos procesos de admisión consecutivos.

Además, a partir de este proceso, el cálculo de puntaje ponderado para postular considerará el mejor puntaje para cada tipo de prueba entre las rendiciones vigentes. Así, quienes rindieron la PDT el año pasado o en invierno, podrán mezclar esos puntajes con los que obtengan al rendir la PAES. Incluso, podrían inscribirse para rendir en la PAES una sola prueba y mejorar aquella donde sienten que podrían haber tenido mejor puntaje.

En el caso de quienes egresen de la educación media este 2022, deberán siempre inscribir al menos tres pruebas, las dos obligatorias y una electiva.

La posibilidad de rendir dos pruebas al año y de elegir el mejor puntaje quitará presión y nervios en los alumnos, lo que podría incidir en los resultados.

La PAES de matemáticas

La gran novedad del proceso de admisión 2023 a las universidades será la entrega de dos versiones de la PAES de matemáticas: la obligatoria de Competencia Matemática 1 (M1) y la electiva de Competencia Matemática 2 (M2).

La primera incluye competencias básicas de matemática que forman parte del currículum nacional impartido hasta 2º medio; y la segunda, que se exigirá para carreras ligadas a la ciencia y tecnología, contempla contenidos de 3º y 4º medio.

Por ejemplo, 25 carreras de la Universidad de Chile exigirán rendir la prueba electiva M2 y un puntaje asociado a ella, debido a la necesidad de que los alumnos manejen ciertos conocimientos específicos para el desarrollo de los programas.

"No es que sea más difícil que antes; tienen que estudiar lo mismo, pero ahora hay una diferenciación en los contenidos de matemática para que, de acuerdo a la carrera que se quiera estudiar, se exija menor o mayor profundización de los contenidos”, explicó Osmar Valdebenito, jefe de Admisión de la Casa de Bello.

Como recomendación, el profesional sugirió a los estudiantes que “si tienen dudas aún sobre qué carrera estudiar, lo más recomendable es que inscriban la prueba M2 y la rindan. Lo peor que podría ocurrir es que no la inscriban o no la rindan y luego descubran que la carrera que querían les exigía la prueba M2 y, por tanto, no puedan postular.”

Escala de puntajes de la PAES

Otra modificación del proceso, que marcará una diferencia clave a las antiguas Prueba de Selección Universitaria (PSU) y Prueba de Transición (PDT), será la escala de puntajes utilizados.

Si antes un puntaje máximo nacional era de 850 puntos, en la PAES el puntaje máximo será de 1000 puntos. Esto es importante tenerlo presente, ya que en esta primera rendición será muy difícil tener puntajes de referencia, ya que en relación con las pruebas anteriores las escalas no son comparables.

“Dado que cambia la escala, cambia la estructura de la admisión. No se sabe si los puntajes van a subir o van a bajar. Entonces, la recomendación para las y los postulantes es que más que dedicarse a tener una estrategia para postular, prioricen la carrera a la que más quieren acceder”, planteó Valdebenito, quien señaló que desde la Universidad de Chile se buscarán mecanismos para orientar a los postulantes.

Más postulaciones

A partir del proceso 2023 se subirá el número máximo de postulaciones, de 10 a 20 carreras, siendo todas válidas al momento de postular. Aquello también significará un aporte en el intento por bajar la presión en la que se someten los alumnos.

En el caso de la Universidad de Chile, que antes aceptaba hasta la 4ª preferencia, aceptará hasta la 20ª postulación en este proceso de admisión. Además, no exigirá un puntaje mínimo para postular, como lo hacía tradicionalmente; salvo en el caso de las vías de admisión especial, que sí tendrán un puntaje mínimo de referencia.

Inscripción y realización de la PAES

La Prueba de Acceso a la Educación Superior se realizará el 28, 29 y 30 de noviembre. El plazo para la inscripción finalizará este 10 de agosto a las 13:00 horas, en un trámite que se puede realizar a través de la plataforma de Acceso Mineduc.

Los interesados en el proceso pueden conseguir información en varios sitios como Futuro Mechón, donde se están orientando a los estudiantes del país a través de su Instagram, chat y charlas en diversos colegios.