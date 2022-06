Mario Waissbluth respondió a directora de Educación 2020: "He demostrado más lealtad con la organización que ella"

La fundación se distanció de la postura del ingeniero y académico. AGENCIA UNO/ARCHIVO

29 de junio 2022

El ingeniero y académico Mario Waissbluth respondió con dureza a la directora ejecutiva de la fundación Educación 2020, Alejandra Arratia, quien se desmarcó de la postura del fundador de la organización sobre el plebiscito de salida del 4 de septiembre.

Waissbluth, que es uno de los cinco expertos que crearon la entidad, se transformó en uno de los referentes de Amarillos por Chile, movimiento que recientemente anunció que llamará a votar Rechazo con profundas críticas a la propuesta de la Convención Constitucional.

Arratia salió al paso de esta postura y pidió no vincularla con la fundación, recordando que el ingeniero dejó de participar en 2018.

“La gente puede votar Apruebo o Rechazo y eso es completamente legítimo, lo que no compartimos es el tono con que Mario defiende esa postura, la forma y el fondo. Eso medio descalificador, medio burlesco nos complica porque se tiende a relacionar con la fundación y para nada es el tono nuestro”, expresó la directora al diario La Segunda.

A esto se sumó una declaración pública de Educación 2020, que enfatizó que las palabras de su fundador “son exclusivamente a título personal” y “no representan el sentir y trabajo” realizado de cara al proceso constituyente.

“Estamos convencidos que es fundamental promover espacios de diálogo y encuentro para debatir, respetuosamente, en base a argumentos fundados y sin descalificaciones respecto a nuestras legítimas diferencia”, mencionó el texto.

Mario Waissbluth reaccionó ante esta situación y en declaraciones al mismo vespertino manifestó que “la fundación de Educación 2020 fue para mí, en lo muy personal y emotivo, el mayor logro de mi vida, por lejos. Una Fundación que siempre procuró mantenerse alejada de la política contingente”.

Por la postura de Arratia, el académico dijo que “creo que en este penoso incidente yo he demostrado más lealtad con la organización que ella, así es que no me rebajaré a comentar sus desatinados dichos”.