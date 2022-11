Mineduc responde por supuesto retiro del Día del Carabinero del calendario escolar

Mineduc negó que la conmemoración del Día del Carabinero haya sido retirada del calendario escolar 2023. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 22 de noviembre 2022 · 15:00 hs

El Ministerio de Educación (Mineduc) salió al paso de la denuncia presentada por el diputado Hotuiti Teao (Ind-Evópoli), quien afirmó que el Día del Carabinero había sido retirado de un documento que consignaba las conmemoraciones incluidas en el calendario escolar 2023.

El parlamentario, junto con otros colegas como Sergio Bobadilla (UDI) y Mauricio Ojeda (Ind-PREP) manifestaron su molestia con la aparición de un documento denominado como “Orientaciones calendario escolar 2023”, que corresponde a la División Educación General (DEG).

"Hemos encontrado una lista conmemoraciones para el próximo año 2023. En esa lista, se han sumado varias (...) pero encontramos lamentable en que el día 27 de abril haya sido retirado de la conmemoración de los colegios", señaló Teao.

La molestia se extendió hacia el ex ministro de Defensa y también ex policía uniformado, Mario Desbordes, quien acusó al Gobierno de darse “gustitos” para favorecer solo a sus adherentes.

“El ministro de Educación debe dar una explicación: retiran día del Carabinero del calendario escolar. Y agregan varios al gusto de la coalición de gobierno. No aprendieron nada del 4S, el país no es de ustedes. ¡Se gobierna para todos, no para su lote! Tremendo ejemplo de sectarismo”, expresó.

La ex autoridad aludió a la inclusión de otras fechas en documento como los días de la Visibilidad Transgénero, de la Salud Sexual, el Mes de la Democracia, de la Concienciación sobre los Tsunamis, entre otros.

Las explicaciones de Mineduc

La polémica sobre el supuesto retiro del Día del Carabinero del calendario escolar quedó instalada y debió ser aclarada por el Mineduc, que precisó que el documento observado por los diputados de oposición no es el calendario escolar, sino que corresponde a “orientaciones”.

Desde la cartera aclararon que la tradicional conmemoración dedicada a los policías uniformados no ha sido retirada, planteando incluso que en las orientaciones enviadas el año pasado, cuando aún gobernaba Sebastián Piñera, tampoco se había consignado esta jornada.

"No se ha retirado el Día del Carabinero, pues en las orientaciones enviadas en 2021, durante la administración anterior, tampoco estaba señalado. Esto no quiere decir en ningún caso que este día no vaya a estar en los calendarios escolares, y menos aún, que no sea conmemorado en los establecimientos”, señalaron desde la cartera, en declaraciones difundidas por el diario La Segunda.