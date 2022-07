Ministro Ávila alude a ex alcaldes Tohá y Alessandri por "compromisos no cumplidos" en Instituto Nacional

El ministro reiteró su condena a los hechos de violencia en el establecimiento. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 27 de julio 2022 · 15:47 hs

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, analizó la crisis que vive el Instituto Nacional de Santiago, que ha estado marcado por las protestas por problemas de infraestructura y violentos incidentes protagonizados por un grupo de alumnos, que durante el lunes dejó a un adolescente de 17 años detenido por lanzamiento de bombas incendiarias.

En una entrevista a Radio Universo, el secretario de Estado reiteró la condena manifestada por diversas autoridades de Gobierno a la actuación de los llamados “overoles blancos”, pero también abordó los reclamos de fondo de la comunidad escolar, los que se vienen expresando desde inicios de este año.

En ese sentido, Ávila mencionó los “compromisos no cumplidos” de las administraciones anteriores del municipio de Santiago, aludiendo a los ex alcaldes Carolina Tohá (2012-2016) y Felipe Alessandri (2016-2021), quienes según él habían llegado a acuerdos para avanzar en mejoras al establecimiento, las que no se habrían concretado.

“No solo la alcaldesa (Irací) Hassler se está haciendo cargo hoy día, sino que hay compromisos y deudas firmadas por alcaldes anteriores diciendo que van a reparar la infraestructura, pero no pasó nada”, dijo.

El ministro afirmó que “hay una justa razón detrás de esto, no la expresión de la violencia”.

Por los compromisos no concretados, la autoridad habló “de la alcaldesa Tohá y del alcalde Alessandri también… pregunte a los muchachos, a los centros de padres cuántos protocolos firmados hay respecto a que van a recuperar la infraestructura, que se va a hacer A, B o C”.

“No es una acusación directa lo que yo estoy haciendo, hay un compromiso y una deuda en la educación municipal, por eso es que hemos impulsado la educación pública. A medida que los establecimientos pasen a Servicios Locales claramente esperamos que tengan una gestión distinta respecto de la calidad, no solo del profesorado y e infraestructura, sino que también los recursos asociados a eso”, aclaró.

De todas formas, el ministro volvió a expresar rechazo a la violencia, señalando incluso que “a mí me duele un poco cuando se habla solo de los tres o cuatro establecimientos de Santiago”.

“En el liceo de Cochamó pasa exactamente lo mismo y los estudiantes no se están tomando la escuela. En el liceo que estuvimos ayer (Talagante) también le falta un techo en su gimnasio para poder hacer deporte en invierno y no están incendiando una micro”, comentó.

Ávila afirmó que Mineduc seguirá trabajando en la mejora de la infraestructura escolar, precisando que lo que ocurra con los estudiantes involucrados en incidentes depende de la aplicación del Manual de Convivencia Escolar, la que debe ser ejecutada por los directivos de los colegios siguiendo el debido proceso.