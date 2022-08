Ministro de Educación, por condonación del CAE: "Todas y todos serán beneficiados en alguna medida"

El titular de la cartera de Educación también se refirió a las sanciones que deben existir ante la violencia escolar. AGENCIA UNO/ ARCHIVO

Por: Gabriela Romo 20 de agosto 2022 · 18:07 hs

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se refirió a los deudores del Crédito Ával del Estado (CAE), reconociendo que todos “serán beneficiados”.

En entrevista con La Tercera, el titular de la cartera de Educación informó sobre cómo comenzará la condonación de CAE y los eventuales beneficiarios, y afirmó que “todas y todos serán beneficiados en alguna medida con la solución".

En cuanto a la universalidad de la condonación del CAE, el ministro sostuvo que "el componente de universalidad es que todos serán beneficiados; la condonación no es total".

En cuanto a si el votante que dijo 'me van a condonar el CAE', podría sentirse "engañado", el ministro señaló que "no" ya que “todas y todos serán beneficiados. Y cuando no ha habido una solución, entender que seré beneficiado ya es un aliciente respecto de cómo me están tratando y cómo resolver esta mala política”, agregó.

Sanciones por violencia escolar

Por otro lado, el ministro de Educación también se refirió a la violencia escolar, asegurando que “los manuales de convivencia establecen un conjunto de sanciones. También necesitamos que los propios establecimientos logren identificar a estos estudiantes y les puedan señalar cómo se aplica el manual de convivencia”.

“Además, necesitamos un compromiso real del mundo adulto. Quemar un bus o incendiar una sala es atentar contra el pueblo. Rociar a un profesor con bencina es no creer ni respetar los derechos humanos, ya que no estás hablando de jóvenes revolucionarios, sino de una acción irracional, que raya en lo delictual y que no tiene ninguna profundidad política”, concluyó.