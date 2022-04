Ministro de Educación por extenso cierre de colegios en pandemia: "Efectivamente nos equivocamos"

Por los casos de violencia escolar, el secretario de Estado dijo que se trata de un fenómeno “multicausal” y “estructural”. AGENCIA UNO/ARCHIVO

05 de Abril 2022

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, reconoció que la falta de clases presenciales por casi dos años debido a la pandemia de COVID-19 generaron un impacto grave en los estudiantes, lo que pudo haber influido en los graves episodios de violencia registrados durante marzo.

En declaraciones a radio Cooperativa, el secretario de Estado comentó que “Latinoamérica, en particular Chile, tuvo 71 semanas los colegios cerrados. La comparación con países de Asia, Europa y África, es que la mayoría tuvo colegios cerrados entre 35 y 40 semanas”.

“Yo creo que efectivamente nos equivocamos. La falta de socialización de dos años fue muy grave, afectó. Por eso nosotros apostamos por la presencialidad, el presidente (Boric) lo ha dicho: las escuelas son las primeras en abrir y las últimas en cerrar”, comentó.

Ávila también comentó el respaldo de diputados del actual oficialismo a las demandas del Colegio de Profesores, que durante el gobierno anterior criticó al ex ministro Raúl Figueroa por sus intentos de retomar las clases presenciales.

“Lo que sucedió ahí -me podría pasar a mí, por si acaso- fue falta de diálogo. Por eso he abierto las puertas del ministerio, me he reunido con todo el mundo y no tengo ningún problema de recibir a todos los gremios; pero con total claridad de que la política pública la fijamos nosotros”, expresó.

Por los casos de violencia escolar, el secretario de Estado dijo que se trata de un fenómeno “multicausal” y “estructural”.

“En el caso del sistema educativo hay una especie de reseteo (...) el sistema olvidó que esto era volver después de dos años, donde la salud mental, en general, se deterioró, en donde muchas familias perdieron su empleo, donde muchos niños perdieron familiares”, aseveró.

Ávila destacó la presentación de una estrategia de bienestar y convivencia para el sistema escolar, para "enfocarse en el desarrollo de habilidades socioemocionales, (que) fue lo que no se hizo".