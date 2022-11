Orrego tras presentar programa de retención escolar: "Es el momento para intervenir el ausentismo"

El gobernador Orrego durante la presentación del programa de retención escolar. AGENCIA UNO

Por: Sebastían Dote 23 de noviembre 2022 · 08:52 hs

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (Ind), manifestó su preocupación con las altas cifras de deserción y ausentismo escolar, en una situación que se agravó debido a la pandemia de COVID-19.

Durante la semana pasada el Centro de Estudios del Ministerio de Educación (Mineduc) detectó que entre 2021 y 2022 hubo 50.529 estudiantes desvinculados, es decir, que estaban matriculados en 2021 y que no aparecen matriculados este año.

A esto se sumó otro antecedente complejo, el que indica que el 39% de los alumnos matriculados a nivel nacional, es decir cerca de 470 mil estudiantes, presentan una inasistencia grave, contemplando menos del 85%.

Ante esto, el Gobierno Regional (Gore) Metropolitano lanzó un plan de retención escolar, que buscará bajar las cifras de ausentismo en 14 comunas de la capital.

La iniciativa, que surge a partir de una alianza pública-privada, tendrá un costo total de $800 millones, de los cuales el Gore aportará $160 millones, para la implementación de talleres y capacitaciones en 20 establecimientos, que beneficiarán a 14 mil alumnos.

Orrego: “Retener a un niño en el sistema es más barato”

El gobernador Claudio Orrego reflexionó sobre la compleja situación y afirmó que las familias también tiene “una gran responsabilidad” en mantener a sus hijos asistiendo al colegio.

“El número -de deserción- gracias a Dios todavía no es tan alto. Es significativo, pero no tal alto. O sea, tenemos más de 2 millones de niños y niñas en el sistema escolar, y no sé, tendremos 100 mil niños que han salido”, expresó la autoridad regional a Radio Duna.

El ex intendente enfatizó que “igualmente son 100 mil niños que no están en el colegio, ¿y sabes dónde está un niño que no está en el colegio? O está en la calle, o está trabajando o está solo expuesto a la delincuencia”.

Tras esto, manifestó que retener a un niño en el sistema escolar “es mucho más barato” que reinsertar a uno que ya se fue, preciando que "es el momento para intervenir el ausentismo".

Por el programa presentado por el Gore Metropolitano, Claudio Orrego explicó que mantendrá aportes de privados “en la medida que mostremos resultados”, algo que a su juicio es “efectivo”, ya que uno de los objetivos de la iniciativa es cumplir con la disminución del ausentismo.

En ese sentido, el gobernador valoró que el Mineduc sea parte del comité de seguimiento del plan, ya que demostraría el interés del Gobierno para expandirla a otros lugares del país.