Presencialidad escolar llegó a un 68% en junio: expertos lo califican como una "nube gris sobre el sistema"

La inasistencia fue mayor en establecimientos particulares pagados. AGENCIA UNO/ ARCHIVO

Por: Gabriela Romo 22 de julio 2022 · 13:31 hs

A días del comienzo del segundo semestre escolar en Chile, los balances de la presencialidad estudiantil a más de años de comienzo de la pandemia no resultan muy alentadores. Esto porque la ausencia en las aulas llegó a casi un 70% en el mes de junio.

El cuarto reporte de Monitoreo Escolar en Pandemia, realizado por investigadores de la Escuela de Gobierno y el Instituto de Sociología UC, junto al Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile, en colaboración con el Centro de Estudios del Ministerio de Educación, informó que la asistencia promedio diaria de los estudiantes a los establecimientos educacionales en los últimos meses continúa a la baja.

En el mes de junio, un 68% de los estudiantes fueron a clases, mientras que en abril y mayo la cifra llegó a 77% y 72%, respectivamente.

La inasistencia fue mayor en establecimientos particulares pagados, luego en colegios municipales y finalmente en particulares subvencionados. En un año normal, la asistencia promedio de los estudiantes es del 90%.

La principal causa que explicaría la inasistencia de los estudiantes, según señalan directores y directoras, es la salud, con un 87%, mientras que otros factores que influyen son el clima de invierno con un 34%, familias con problemas o con poco compromiso con la asistencia a clases con un 18% y el temor a contagio con un 11%.

En este sentido, indicaron que en junio un 2,7% de estudiantes no tuvo ningún tipo de contacto con su establecimiento, proporción menor que en abril y mayo con 3,4% y 3,1%, respectivamente.

En tanto, los niveles con mayor número de alumnos y alumnas sin contacto con el colegio es prekinder, kinder y niveles menores con un 4,9% en los establecimientos municipales.

Mayor inasistencia conlleva pérdida de aprendizajes

"La inasistencia aparece como una gran nube gris sobre el sistema escolar todo el semestre. En un año normal asisten 90% de los estudiantes, ahora estamos cerca del 70% y empeorando”, aseguró la académica de la Escuela de Gobierno UC, Susana Claro a través de un comunicado.

Sobre los efectos de la inasistencia, el investigador del CIAE de la U. de Chile, Juan Pablo Valenzuela explicó que “la evidencia acumulada a nivel mundial indica que una mayor inasistencia conlleva una mayor pérdida de aprendizajes”.

"Chile no solo no estaría recuperando las enormes pérdidas de aprendizajes del cierre de escuelas 2020-2021, sino que estaría incrementando nuevas pérdidas de aprendizajes” y que en este escenario, “la tarea número de todo Chile, con carácter de urgencia, debe ser que cada niño, niña y joven no pierda ningún día más de clases, y que todos tratemos de que ellos y ellas estén siempre en clases presenciales”, agregó.