Prueba de Transición de invierno: ¿Cómo prepararse de forma online y gratuita?

En el PREUSS ya comenzaron las clases de reforzamiento en vivo de Matemática y Comprensión Lectora.

Por: Romina Douglas 05 de Abril 2022 · 08:00 hs

Por primera vez una prueba de acceso a la educación superior se realizará también en invierno, una novedad que permitirá que 50 mil jóvenes (cupos disponibles) rindan las pruebas de Compresión Lectora, Matemática, Ciencias y/o Historia y Ciencias Sociales. Para ello, los egresados de Enseñanza Media podrán inscribirse entre el 11 y el 29 de abril a través del portal web de Acceso Mineduc.

En este caso, la Prueba de Transición se rendirá el 4 y 5 de julio próximo. Pero, ¿cómo prepararse durante estos meses? Una buena manera de hacerlo es vía online, existiendo una amplia gama de herramientas, entre ellas los preuniversitarios libres de pago dependientes de diferentes casas de estudio, como es, por ejemplo, el PREUSS de la Universidad San Sebastián.

“La invitación es a que los estudiantes comiencen a prepararse desde ya con una programación bien pensada, bien intencionada para que puedan rendir esta evaluación como segundo escenario. Y para eso nosotros como universidad mantenemos las herramientas que brindamos el año pasado, es decir, nuestro preuniversitario; adelantamos los procesos de inscripción y ya los estudiantes inscritos están accediendo a las clases de reforzamiento en vivo -que son semanales- de Matemática y Comprensión Lectora”, detalló María Rosa Cornú, directora nacional del PREUSS y Vinculación Escolar, a EL DÍNAMO.

Las novedades del PREUSS

De la mano del PREUSS, los estudiantes tienen acceso a material 24/7, ya que las clases asociadas a las diferentes temáticas quedan grabadas, y además la cantidad de ensayos que pueden realizar es ilimitada.

“Lo que hemos enfatizado es que los estudiantes puedan tener acceso a ensayos ilimitados, y así ellos, acorde a sus tiempos, se puedan organizar y tener esta generación de ensayos más personalizado. Si el estudiante tiene 20 minutos para hacer un ensayo, puede hacerlo, sobre la base de ensayos programados por él. Y si bien esta era una herramienta que estaba el año pasado, ahora la ampliamos para que la cantidad de ensayos fuese ilimitada”, explicó la profesional de la Universidad San Sebastián (USS).

Pero aquella no es la única novedad que presenta el PREUSS en este 2022, pues a finales de abril comenzarán a dictar clases referentes a las pruebas electivas, específicamente de Física y Biología.

Por otro lado, y tal como se ha hecho en ocasiones anteriores, también se realizarán ensayos generales online orientados a quienes se encuentran inscritos en el PREUSS. El primero, que será sobre Comprensión Lectora, tendrá lugar desde el 25 hasta el 29 de abril, mientras que el de Matemática se llevará a cabo desde el 2 de mayo hasta el 6 del mismo mes. Y posteriormente, el sábado 4 de junio, justo un mes antes de la rendición de la PDT de invierno, esperan realizar un ensayo presencial.

Además, y pensando en quienes aún no tienen tan claro a qué carrera quieren postular, el preuniversitario tiene disponible un test vocacional. “Esto les va a permitir tener cierta información de la afinidad, los gustos e intereses con respecto a determinadas áreas del conocimiento”, agregó Cornú.

Quienes deseen inscribirse en el PREUSS y acceder a sus diferentes herramientas, lo pueden hacer a través de su respectivo sitio web.

Organización del estudio

Si bien es importante que los jóvenes le dediquen tiempo cada semana a prepararse para la PDT de invierno, la recomendación es que no se excedan con los estudios y que focalicen estos en aquellas áreas en las que presentan mayores debilidades.

“Es importante que los estudiantes que ya rindieron la prueba en diciembre de 2021 identifiquen, en base a la carrera que ellos quieren, cuáles son, primero, los requisitos en términos de qué pruebas tienen que dar, y se preparen para esta prueba de invierno en relación justamente a esas áreas, en las cuales no pudieron obtener el puntaje que deseaban para acceder a la carrera elegida. La idea es que puedan focalizar sus estudios en aquellos ejes temáticos en los que no les fue muy bien, al no ser obligación, en esta oportunidad, dar necesariamente las pruebas de Comprensión Lectora, Matemática y una prueba electiva”, resaltó la directora nacional del PREUSS.

De igual manera, la profesional de la Universidad San Sebastián señaló que una hora de estudio diario es lo recomendado, y que lo ideal es que “los estudiantes establezcan un horario desde ya en base a sus rutinas y jornadas, porque aunque no están en el colegio, pues la Prueba de Transición de Invierno es para quienes egresaron, a lo mejor están haciendo otras actividades, están trabajando de manera paralela a la preparación y, por lo tanto, lo recomendable es planificar un horario semanal de estudio que sea adecuado a sus necesidades”.