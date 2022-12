RN ofició a la Usach por accionar de ex rector Zolezzi en entrega de permiso para Elisa Loncon

La bancada de RN cree que el ex rector Zolezzi pudo haber caído en falta a la probidad por el permiso entregado a Elisa Loncon. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 09 de diciembre 2022 · 16:07 hs

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) envió un oficio al actual rector de la Universidad de Santiago (Usach), Rodrigo Vidal, para que explique el accionar de su antecesor, Juan Manuel Zolezzi, en la entrega de un permiso sabático con goce de sueldo para la académica y ex presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon.

Los parlamentarios opositores cuestionaron la autorización entregada a la ex convencional, que durante los últimos meses ha asistido a diversas actividades en el exterior contando sobre la experiencia del proceso constituyente chileno.

Zolezzi -quien dejó la rectoría de Usach en agosto de este año- defendió la entrega del permiso a Loncon, precisando que la medida es parte de la vida académica de los diversos planteles.

En una entrevista a La Segunda, el ex rector planteó que las críticas muestran "un desconocimiento supino de la situación y cada uno inventa el cuento que le viene en gana. En todas las universidades del mundo, y la nuestra no es distinta en eso, los académicos, después de un número de años de academia y ciertos logros, tienen derecho a pedir un año sabático con remuneración. Es parte de la carrera académica”.

“Ella (Loncon) pidió esto cuando previó que se iba a terminar la Convención. Ella fue a hablar conmigo y, a su vez, habló con el subdirector del departamento, con su decana y nos contó que tenía muchos compromisos en el extranjero, de conferencias y temas acerca de lo que fue la Convención Constituyente y su rol en ella: como mujer, como presidenta y como descendiente de pueblos originarios”, comentó.

El académico comentó que para pedir este permiso se debe tener “cierta jerarquía académica y antigüedad”, precisando que la profesora nunca había hecho uso de este derecho en seis años de funciones.

La arremetida de RN

Las explicaciones del ex rector Zolezzi no dejaron satisfechos a los diputados de RN, quienes solicitaron mayores antecedentes a la casa de estudios estatal.

En el oficio, el jefe de bancada Andrés Longton y subjefa Sofía Cid, además de los integrantes de la Comisión de Educación Marcia Raphael y Hugo Rey, pidieron al actual rector que disponga “de una investigación o sumario para determinar la conformidad de permiso otorgado a la profesora Loncon, y si en la especie, el accionar del ex rector Juan Manuel Zolezzi pudiere configurar falta a la probidad”.

En el documento también solicitaron los reglamentos “que norman los permisos o cometidos en el extranjero y el acto administrativo por el cual el ex rector Zolezzi y la vicerrectoría aprobaron el permiso de doña Elisa Loncon”.

Los congresistas insistieron además que la explicación del ex rector para otorgar el permiso sabático a la ex presidenta de la Convención “no solo parece lejana al marco normativo, sino que colisiona frontalmente con principios y valores que informan la función pública”. De acuerdo a ellos, una vez consultada la documentación universitaria, la situación de la profesora Loncon parecería no ceñirse a ninguno de los parámetros que rigen los reglamentos de las universidades.

Los opositores agregaron que en las actividades de la ex convencional no hay acciones que signifiquen “provecho alguno para la universidad o el conocimiento académico, menos por cierto en el área del conocimiento en la cual se desempeña la profesora”, que es la lingüística.

Los parlamentarios agregaron que aún si existiera una norma que habilitara el permiso, “estamos en presencia de un permiso remunerado que no resiste ninguna validación si lo analizamos a la luz de los principios y valores que informan en la actualidad en el accionar de la Administración del Estado”, por lo que el ex rector, al otorgarlo, podría haber caído en falta a la probidad.