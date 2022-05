Raúl Figueroa cuestiona uso de lenguaje inclusivo: "Es importante mantener la pureza del idioma castellano"

El ex ministro afirmó que eliminar las señales de discriminación no implica "alterar el lenguaje y destruir la gramática". AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 24 de mayo 2022 · 10:42 hs

El ex ministro de Educación, Raúl Figueroa, cuestionó la postura del actual secretario de Estado, Marco Antonio Ávila, quien afirmó que aceptaría una prueba escolar con una respuesta en lenguaje inclusivo.

El actual titular del Mineduc -que hace algunas semanas sufrió un lapsus al hablar de los y las establecimientos- señaló a CNN Chile que no reprobaría a un alumno que en su tarea escriba les niñes, precisando que “la RAE no es la única institución” para definir el lenguaje.

La visión de Ávila tuvo la reacción de Figueroa, quien en declaraciones al mismo canal manifestó que “es importante mantener la pureza del idioma castellano”.

“En esto hay que ser claro: por su puesto que tenemos que generar todas las condiciones para que a través de distintos mecanismos, y el lenguaje es uno de ellos, no se genere sesgo y no se den señales de discriminación, pero eso no significa alterar el lenguaje y destruir la gramática”, afirmó.

La otrora autoridad explicó que “la gramática castellana tiene una serie de reglas que es importante respetar, porque es lo que permite que el lenguaje sea útil y cumpla su principal objetivo: comunicar. Cuando se lleva al exceso ciertas distorsiones del lenguaje, se generan dificultades en la comunicación”.

“Mantener la pureza de un idioma como el castellano requiere ciertas reglas gramaticales; si las distorsionamos sistemáticamente genera confusión e incluso se prestan para la burla. Eso genera un efecto totalmente contrario al que supongo las autoridades buscan”, añadió.

Las autoridades del actual Gobierno han realizado esfuerzos para fomentar el uso del lenguaje inclusivo en todas las áreas. Una muestra de ello fue un polémico “instructivo” que lanzó la Subsecretaría de la Niñez, que por ejemplo, sugirió cambiar el concepto “menores” por “niñas, niños, niñes y/o adolescentes"; y ”nuestros niños" por “las niñas, los niños, les niñes”.