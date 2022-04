Rector del INBA denuncia amenazas tras quema de bus de Transantiago

El bus fue incendiado en medio de una protesta realizada en el establecimiento. AGENCIA UNO

Por: Sebastían Dote 19 de Abril 2022 · 14:53 hs

El rector del Internado Nacional Barros Arana (INBA), Gonzalo Saavedra, reconoció este martes que la comunidad escolar está “quebrada” con los hechos de violencia, apuntando a la eventual participación de personas externas que no pertenecerían al recinto.

El docente abordó el tema luego que se registrara la quema de un bus del Transantiago en el sector de Santo Domingo con Matucana, justo cuando alumnos del establecimiento realizaban una protesta.

“Tengo una comunidad quebrada, tengo mis trabajadores reventados, tengo 16 profesores con licencia producto de todas estas manifestaciones de violencia y por un grupo minoritario, muy minoritario y que además está intervenido por personas externas”, señaló Saavedra en declaraciones consignadas por T13.

El rector aseguró además que “estamos todos amenazados, a mi me golpearon hoy. Era un grupo como de ocho cabros, entre ellos gente infiltrada. No podemos sostener esto por más tiempo, no podemos normalizar esta violencia”.

El profesor aseguró que el internado necesita una “intervención familiar” y no policial. “Estos chiquillos por algo rompen, estos chiquillos por algo queman micros”, reflexionó.

“Emplazo al Colegio de Profesores, intervengamos. Llevamos 40 años reflexionando sobre la educación pública ¿Cuándo pasamos a la acción? ¿Cuándo tengamos un muerto y después le vamos a poner, si soy yo, ley Gonzalo Saavedra y a mi mujer le van a dar 150 mil pesos de pensión?”, complementó.

La quema del bus ocurrió durante esta mañana cuando un grupo de estudiantes levantó barricadas en las calles aledañas al INBA. En medio de esto, sujetos se subieron a un bus e intimidaron con armas blancas al conductor y los pasajeros, quienes fueron obligados a bajarse. Posteriormente se prendió fuego a toda la máquina.

Esta es la segunda vez que se quema un Transantiago al frente del liceo en menos de un mes, ya que el 4 de abril pasado se reportó otro ataque en contra de un vehículo del transporte público santiaguino.