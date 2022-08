Sergio Lavandero es el nuevo Premio Nacional de Ciencias Naturales

Sergio Lavandero fue candidato a rector de la Universidad de Chile a inicios de este año. U. DE CHILE/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 29 de agosto 2022 · 14:13 hs

El Ministerio de Educación (Mineduc) informó este lunes que el químico farmacéutico y doctor en bioquímica Sergio Lavandero González fue galardonado como Premio Nacional de Ciencias Naturales 2022.

El científico e investigador tiene una trayectoria de más de 35 años, siendo uno de los referentes de la investigación sobre las enfermedades cardiovasculares.

Lavandero se desempeña como investigador principal y director del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas (ACCDIS), profesor adjunto de la University of Texas Southwestern Medical Center y académico en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas y en el Programa de Biología Celular y Molecular del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile. Además, es Vicepresidente de la Academia Chilena de Ciencias período 2022-2024.

El académico nació Santiago el 19 de septiembre de 1959. Realizó sus estudios de enseñanza media en el Instituto Nacional de Santiago y luego ingresó a la Facultad Química y Farmacia en la Universidad de Chile, donde posteriormente alcanzó el grado de Doctorado en Bioquímica.

Su perfeccionamiento científico lo realizó en el National Heart & Lung Institute del Imperial College of Science, Technology & Medicine (Londres, Inglaterra), Erasmus Universitat (Rotterdam, Holanda), National Institutes of Health (Bethesda, USA), St. Vincent ́s Hospital, Research Cardiovascular Center (Melbourne, Australia) y en University of Texas Southwestern Medical Center (Dallas, Texas, USA).

Sergio Lavandero es un referente científico de altura internacional en su área, cuenta con 308 publicaciones en revistas internacionales indexadas con comité editorial, 6 capítulos de libros, 29 artículos en revistas nacionales y 5 patentes. Su productividad reciente alcanza a 89 publicaciones. De acuerdo a DATACIENCIA (Dimensiones de la Producción Científica Nacional) de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, es el investigador de la Universidad de Chile con mayor número de publicaciones.

A inicios de este año fue candidato a rector de la Universidad de Chile, quedando en el segundo lugar con el 28,47%, siendo superado por la actual rectora Rosa Devés, que logró el triunfo por mayoría y sin la necesidad de ir a una segunda vuelta.