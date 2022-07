USS ofrece charlas de educación ciudadana, cívica y legal

Vicepresidente del Banco Central, Pablo García, en charla de ”Ciudadanos Cívicamente Aptos". USS

Por: Camila Luengo 15 de julio 2022 · 07:00 hs

Conocer los derechos y deberes que tienen las personas como consumidores, saber cuáles son mis derechos como paciente o los alcances de la nueva Reforma Tributaria, son algunos de los temas que se abordan en el ciclo de charlas “Ciudadanos Cívicamente Aptos”, que desde el 2012 impulsa el Centro de Educación Ciudadana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián (USS).

Ya van 11 versiones de esta iniciativa que surgió a partir de “la necesidad de difundir el conocimiento que se imparte en las universidades al ciudadano común, especialmente en las materias relacionadas con la educación ciudadana, cívica y legal. Por supuesto que esta difusión debe ser realizada en un lenguaje claro y cercano a las personas y sobre aspectos de su vida cotidiana, para que realmente tenga un impacto positivo en la calidad de vida de las personas”, explicó a EL DÍNAMO Alejandro Gómez, académico de la Facultad de Derecho y Gobierno y coordinador del Centro de Educación Ciudadana de la USS.

Otro de los objetivos es contribuir desde la academia al conocimiento de las leyes, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones. Ya que, a juicio del docente, no se trata de cumplir las leyes y normas solo por cumplir. “Las leyes contienen valores que las sustentan, pero la mayoría de las veces no están explicitadas. Es importante conversar estos valores ya que por medio de su conocimiento puede lograrse un mayor porcentaje de cumplimiento, no por miedo a una sanción, sino que por convicción”, afirmó.

Las charlas son expuestas por especialistas destacados en sus áreas, tanto del mundo público como privado. “Todos estos temas son explicados por jueces, directores de servicios públicos, superintendentes, consejeros del Banco Central, entre otros. Creemos que el éxito de esta actividad se debe en gran medida a este factor. La ciudadanía agradece mucho tener la oportunidad de escuchar, aprender y conversar con autoridades”, indicó.

Principales temáticas

Las charlas anteriores han tenido relación con Familia, amor y el derecho; Consumo, derechos y deberes; Trabajo; Acceso a la información pública; Insolvencia y Re-emprendimiento; Educación financiera, ahorro y deuda; Tránsito y transporte; Salud, derechos del paciente; Educación para la paz; Resolución colaborativa de conflictos; entre otros.

Durante la pandemia se continuaron impartiendo estas actividades de manera online, ampliando la cobertura de participación a más regiones. Allí se incorporaron temas de Estado de catástrofe: medidas y sanciones; Pandemia y beneficios sociales; Violencia intrafamiliar; Salud, Políticas públicas en tiempos de pandemia; y Consumidores y nueva normalidad.

Este año las charlas se enfocaron en Educación financiera y el endeudamiento; Violencia escolar y Cultura de paz; Salud física y mental; Acceso a la información pública; y Seguridad ciudadana.

Además, para estar lo mejor informados para la decisión que debemos tomar el 4 de septiembre, están preparando un ciclo de charlas online para que expertos de diferentes áreas sensibles del proyecto de una Nueva Constitución puedan acercar los contenidos a los ciudadanos en un lenguaje claro y comprensible.

Participación

“Ciudadanos Cívicamente Aptos” está dirigido principalmente a adultos. “Las personas que vienen a estas actividades lo hacen con mucho entusiasmo y ganas de aprender, lo que reafirma que la educación es un tema de toda la vida. Dentro de los participantes hay profesionales de diversas áreas y no profesionales. Esa riqueza hace de estas instancias doblemente valiosas ya que permite compartir diferentes puntos de vista”, dijo Gómez.

Para participar de estos ciclos gratuitos y abiertos a la comunidad, el llamado es a estar atentos a los canales oficiales de la universidad, como Instagram, correo electrónico y página institucional, donde se anunciarán las inscripciones.