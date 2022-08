Universidad Católica no autorizó propaganda por el plebiscito de salida en sus campus

La decisión fue dada a conocer en un comunicado por el vicerrector académico de la casa de estudios, Fernando Purcell. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 08 de agosto 2022 · 16:39 hs

La Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) expresó su molestia con la rectoría de la Universidad Católica, luego que se informara que las actividades de campaña relacionadas con el plebiscito de salida del 4 de septiembre no estaban autorizadas.

En un comunicado interno, el vicerrector académico de la casa de estudios, Fernando Purcell, expresó que “en relación al plebiscito y a propósito de ciertas solicitudes de realización de propaganda al interior de nuestros campus universitarios, es necesario volver a informar que la universidad siempre privilegia la independencia y el respeto de cada miembro de nuestra comunidad”.

"Por lo anterior, y por lo que para estos efectos dispone la ley sobre propaganda electoral, cualquier manifestación o acto que haga propaganda a alguna de las opciones al interior de nuestros campus, no están autorizados", agregó el texto.

Maite Estay, presidenta de la FEUC, criticó la medida, mencionado incluso que se estaba planificando la realización de un plebiscito simbólico interno, entre esta y la próxima semana.

“Como FEUC, en el contexto de este plebiscito interno, hemos decidido tener una postura informativa (…) Sin embargo, distintos movimientos y comandos locales han realizado actividades locales y despliegues en torno a las posturas por las cuales buscan convencer”, señaló la dirigenta a radio ADN.

Estay agregó que “nunca en 32 años de democracia se había prohibido explícitamente realizar campañas y difundir propaganda dentro de los campus”.

La dirigenta estudiantil aseguró además que la molestia es transversal, tanto para los adherentes del Apruebo como los del Rechazo. “Nos reuniremos hoy con todas las fuerzas políticas, de izquierda a derecha, de los estudiantes de la UC, para discutir la postura que tomaremos en contra de esta medida”, comentó.

Rector descarta censura

El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, negó que la medida sea un “atentado a la libertad de expresión” o “censura”, explicando las razones para no autorizar este tipo de acciones en los campus de la institución.

“No hay autorización para publicar pancartas porque la propagando electoral al interior de los campus está muy lejos del debate de ideas. No queremos que los campus sean lugares para colgar propaganda, sino que espacios de discusión de ideas, no están autorizados, más que punitivo es una indicación de la convivencia al interior de la U. Es muy legítimo que estén por el Apruebo y el Rechazo. Lo que no está autorizado es publicar lienzos, pancartas, panfletos”, comentó el académico a Emol.

Sánchez señaló que en caso de incumplimiento se procederá al retiro de la propaganda. “No hay medidas punitivas, no vamos a perseguir a los estudiantes. Por lo que me ha parecido mal que en las redes sociales se haya hablado de censura, cuando es precisamente lo contrario que queremos hacer”, complementó.

El rector expresó además que la información sobre la no autorización de la propaganda fue entregada tanto a la FEUC -que actualmente está liderada por la centroizquierda-, como a representantes de Solidaridad UC -agrupación ligada a la derecha-, lo que daría cuenta que es igual para todas las posturas.