Universidades de la Red G9 avanzan en alianzas en el Senado

Las autoridades durante el seminario de la Red G9.

Por: Sebastían Dote 10 de noviembre 2022 · 09:15 hs

La Red G9, que reúne a universidades públicas no estatales, dio un nuevo avance en sus alianzas con diversas autoridades durante el “Seminario Ciencia y Futuro: Experiencias de la Red G9”, organizado por la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, el que se realizó durante el miércoles en la sede del Congreso Nacional en Santiago.

El encuentro estuvo dirigido por el presidente de la Red G9, el rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra; junto con el presidente de la Comisión de Desafíos del Futuro, Francisco Chahuán (RN); en una actividad que también contó con la participación de la ministra (s) de Ciencia, Carolina Gainza.

El objetivo del seminario fue comunicar una diversidad de proyectos destacados de las universidades G9, evidenciando el rol público de la red, y los aportes de las instituciones que conforman la agrupación en materia de ciencias, desarrollo, tecnología e innovación, siempre en trabajo vinculante con los territorios y en beneficio del desarrollo del país. Y, de esta forma, continuar articulando este quehacer con la política pública nacional en estas materias.

El senador Chahuán analizó este rol y expresó que “hay que ser cuidadosos en no confundir lo público con estatal (…) Quiero relevar el carácter público de las universidades del G9, que a veces los gobiernos no alcanzan a visibilizar impidiendo que el aporte de estas universidades en innovación, ciencia, tecnología y conocimiento no tengan el carácter y la envergadura que uno esperaría”.

La ministra (s) Gainza destacó el alza del presupuesto para ciencias 2023 y aseguró que “va a permitir avanzar en poner la investigación para mejorar el bienestar y calidad de vida de las personas. Hay una voluntad política de entender que la investigación es importante en nuestro país para transformar el modelo de desarrollo y cambiar nuestra matriz productiva".

"Tenemos que entender que el fortalecimiento de la investigación no es una política de Gobierno sino que de Estado. Nuestro Gobierno se ha comprometido en avanzar hacia el 1% del PIB y para eso necesitamos trabajar colaborativamente”, agregó la autoridad.

Los proyectos de las universidades

En el seminario se resaltó el proyecto de Desarrollo de Vacunas y Nuevo Laboratorio GMP, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Este trabajo contra virus respiratorio, derivó en el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus tanto a nivel de universidad, como en conjunto con la empresa Sinovac, junto a un consorcio universitario liderado por la UC.

Asimismo, destacó la labor del Instituto Milenio de Investigación en Riesgo Volcánico Ckelar Volcanes, de la Universidad Católica del Norte, cuyo objetivo principal es determinar los factores que controlan las tasas de recurrencia y el tamaño de las erupciones a lo largo de la Zona Volcánica Central de los Andes. Desde la Universidad Católica de Temuco se presentó la plataforma KimGen Data: Escenarios para la gestión de la emergencia, un sistema tecnológico-integral, que apoya la Gestión del Riesgo de Desastres, ante la ocurrencia de un evento destructivo o catastrófico.

También se abordó el funcionamiento del Centro de Líderes Educativos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (AC3E) de la Universidad Técnica Federico Santa María y el Centro de Investigación dinámica de ecosistemas marinos de altas latitudes (IDEAL) de la Universidad Austral de Chile.