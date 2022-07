Vocación profesional en adolescentes: ¿cómo avanzar en esta búsqueda?

Las inscripciones para rendir la PAES se extenderán hasta el 10 de agosto. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Romina Douglas 27 de julio 2022 · 11:03 hs

El próximo 28 de noviembre comenzará el proceso de rendición de la nueva Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), el cual se extenderá hasta el 30 de noviembre. En medio de este escenario, miles de jóvenes darán un paso importante con respecto a su futuro laboral, ya que decidirán qué carrera estudiar. Y aunque para algunos está más que clara aquella decisión, hay otros que aún siguen en la búsqueda de su vocación profesional.

“La decisión vocacional es un tema complejo que enfrentamos las personas en un momento crucial de nuestras vidas. Las sensaciones de inseguridad, ansiedad y miedo forman parte de este proceso, producto de la relevancia en la toma de decisión futura”, destacó María Rosa Cornú, directora nacional de PREUSS y Vinculación Escolar de la Universidad San Sebastián.

En vista de ello, la especialista recomienda que, lo primero, es definir si existen preferencias por algún área de conocimiento -humanista, matemática, artística, entre otras-, y con ello comenzar a visualizar cuáles podrían ser las opciones. Esto, se indaga a través de los intereses, percepciones y habilidades de cada estudiante.

“En ocasiones, nos gusta mucho un área, pero no somos buenos en las acciones que ésta implica y también, al revés: somos muy hábiles para algo, pero no nos llama la atención. Entonces, debemos siempre identificar -a través de preguntas generales y breves- ¿cómo nos vemos en un futuro cercano?; ¿qué me gusta hacer?, ¿en qué área y/o actividad me desenvuelvo de mejor forma? Si las respuestas siempre orientan a un área de conocimiento en particular, es importante averiguar qué carreras se encuentran bajo ese grupo”, señaló la experta de la USS a EL DÍNAMO.

Luego, al tener las alternativas de carreras afines (acordes a dicha área de conocimiento), el siguiente paso sería recopilar más información sobre aquellas e ir en búsqueda de una guía de la mano de los orientadores del colegio. Esto, considerando que “aquellos profesionales poseen las herramientas para conducir las reflexiones de los estudiantes que se traducen finalmente, en decisiones. Considerar también en las conversaciones al círculo cercano de los estudiantes, es decir, a su familia”, añadió Cornú.

Test vocacionales y acercamiento al mundo profesional

En el camino hacia la definición de un rumbo profesional y laboral, un buen aliado son los denominados “test vocacionales”, destacándose los que disponen diversos planteles de educación superior del país, entre ellos la Universidad San Sebastián.

“Contamos con nuestro test vocacional online y presencial (para colegios), el cual consiste en responder una serie de aseveraciones según intereses, gustos y habilidades. Como resultado, el/la estudiante recibe un informe con sus porcentajes en cada área de conocimiento -según interés y habilidad- y las carreras más idóneas acorde a sus resultados, considerando la oferta nacional en educación superior”, explicó Cornú.

De todas maneras, la especialista recalcó que “es importante enfatizar que los test vocacionales son una orientación complementaria para una toma de decisión mejor fundada. Sin embargo, se requiere de un análisis de múltiples variables para llegar a una respuesta final adecuada”.

Dentro de este contexto, también resulta de gran ayuda que los jóvenes vivan experiencias -desde lo procedimental- relacionadas al quehacer de las diferentes profesiones que tienen en consideración, ya que los ayudará a visualizar los campos laborales en los cuales dichos profesionales se desenvuelven.

“Para ello, además de visitar las universidades y experimentar en terreno las actividades docentes que se realizan, se sugiere conversar con estudiantes de las propias carreras que se tengan como opción, pues los pares siempre son un referente más cercano. Y, asimismo, revisar las mallas curriculares y compararlas entre una universidad y otra; que es un elemento que aporta desde el ámbito más teórico”, concluyó la directora nacional del PREUSS y Vinculación Escolar de la U. San Sebastián.