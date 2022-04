"Adopta un panal" se corona ganador de NND Tecnología

El jurado eligió a “Adopta una colmena” como la iniciativa ganadora de los $10.000.000, mientras que las otras dos propuestas se llevaron $1.000.000 cada una. NND

Compartir











Por: Cristián Meza 01 de Abril 2022 · 02:00 hs

El campeonato nacional de emprendimiento Nada Nos Detiene Tecnología vivió una nueva final. Los tres finalistas de esta edición, Paola Jara y Monserrat Andaur de “School Market”; David Jeréz de “Adopta una Colmena” y Ricardo Melo junto a Francisco Aguirre de “Bunkey”, se encontraron para ofrecer su pitch al jurado compuesto por Carolina Degiorgis, directora de Innovación Latam de Oracle; Fernando Llona, gerente de División Tecnología de Tiendas París; y los socios del G100, Laura Chicurel y Juan Enríque Ortúzar.

El jurado eligió a “Adopta una colmena” como la iniciativa ganadora de los $10.000.000, mientras que las otras dos propuestas se llevaron $1.000.000 cada una.

Cabe destacar que los tres emprendimientos ganaron una mentoría personalizada de 6 meses, que les permitirá revisar en profundidad su modelo de negocios y los aspectos necesarios para escalar su impacto.

Adopa una Colmena

“Adopta una Colmena” nace como idea el 2020 y su gestor es David Jerez, un ingeniero informático con espíritu emprendedor. “El 2014 levanté mi primer negocio, era una mochila inteligente para ciclistas, que entregaba ubicación, en caso de emergencia llamaba a la ambulancia, etc. Fue mi primer fracaso y una tremenda experiencia, que me abrió las puertas al mundo del emprendimiento, que por diversas razones no prosperó”, recuerda.

Pero los esfuerzos de ese primer intento no fueron en vano, pues la tecnología que desarrolló para esas mochilas fue la base para una nueva iniciativa, esta vez enfocada en un emprendimiento que ofreciera una para la preservación de las abejas. Así, adaptando la tecnología que ya había desarrollado con las mochilas, elaboraron un sistema de monitoreo que entrega información y alertas respecto de cada colmena, de forma de poder atender a cada una de acuerdo a sus requerimientos.

“Esa información que obtenemos con la tecnología la podemos compartir con el apicultor o quien lo necesite a través de Whatsapp”, explica Jérez, agregando que su interés por este insecto nació “por mi suegra, a quién le dio cáncer y ella se hacía apiterapia”.

Y esa es sólo la primera parte de su emprendimiento, pues para financiar el desarrollo e instalación del dispositivo en cada panal, armaron un modelo de negocio que le permite a personas o empresas adoptar una colmena. “Puedes aportar en dinero para proteger y cuidar una colmena mielífera y a cambio, dependiendo del plan al que se suscriba el o los interesados, podrán recibir miel, talleres y/o información. De esta manera las personas pueden fomentar la protección de las abejas sin, necesariamente, tener la colmena en su casa”, asegura David.