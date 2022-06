Centros de Negocios Sercotec operados por Inacap asistieron a más de 4 mil empresas en 2021

Los CNS trabajan a cargo de operadores externos, seleccionados por concurso público, como instituciones de educación superior, institutos profesionales, corporaciones, fundaciones, entre otros. Pexels.

07 de junio 2022

Inacap, el mayor operador de Centros de Negocios Sercotec (CNS) de entre las casas de estudio superior del país, ha asistido a más de 4 mil empresas en 2021 con un total de 2.748 capacitaciones a 31.230 personas, formalizando la creación de 1.585 empresas y generando 450 nuevos empleos.

Inacap opera en los CNS de Antofagasta, Calama, Quilicura, San Fernando, Curicó, Coyhaique, Puerto Aysén, Puerto Natales y Punta Arenas. Además, cuenta con alianzas estratégicas en los centros de Arica Norte, Copiapó, San Antonio, Puente Alto, La Florida, Ñuñoa, Maipú, Curicó, Chillán, y Los Ángeles.

De entre los casos de éxito, destaca por partida doble la experiencia de Leslie Plaza y Cristian Varela, ambos de Calama, quienes partieron con una empresa familiar destinada a recolectar residuos domésticos que se puedan reutilizar, y tras el buen desempeño de ésta decidieron crear otra empresa para la fabricación de productos a base del material recopilado.

La primera empresa se llama Redimir, la que partió con estaciones de reciclaje en distintos sectores de la ciudad en vinculación con las juntas de vecinos. Contactos que generó el CNS y con el que han logrado instalar 23 puntos verdes gratuitos para los vecinos, lo que incentiva a la recuperación de residuos, su correcta disposición y separación en su origen.

Esto genera un gran impacto social y cultural en la ciudad, que permite recuperar gran parte de los residuos domiciliarios, en menos tiempo y más cercano a la casa.

“Cuando con Redimir nos adjudicamos el fondo de Capital Abeja, nos pusimos en contacto con el Centro de Negocio de Sercotec donde participamos de capacitaciones y cursos que nos han permitido desarrollar un modelo de negocio con el cual ahora, además de los contenedores de recolección, generamos servicios de gestión de residuos (cartón, vidrio, madera, y distintos tipos de plásticos). Servicios que prestamos a empresas e instituciones con planes a la medida de sus necesidades”, relató Leslie Plaza, dueña de Redimir.

Destacó a su vez que con las asesorías del CNS “nos enseñaron a llevar nuestro negocio propiamente tal. Además, nos han informado sobre la convocatoria de otros programas y están en un constante movimiento en el ecosistema del emprendimiento, lo cual es súper importante”, señaló Leslie y agregó que gracias al CNS este año van por primera vez a participar de Exhibición Internacional de Tecnologías e Innovaciones para la Industria Minera y Energética, Exponor.

La segunda empresa se llama Diversus 360° destinada a generar productos utilitarios; como prefabricados de hormigón, cierres perimetrales y mueblería de exterior y jardinería; fabricados con vidrios y distintos tipos de plástico reciclado.

“Con Redimir estábamos revalorizando los residuos y por lo general, los desechos seleccionados se iban a otras regiones del país a ser procesadas. Ahí dijimos ‘hagamos un modelo en el cual podamos aprovechar el material reciclado’”, explicó Cristian Varela, director de Diversus 360°.

Por su parte, Cristián resaltó el acompañamiento constante del CNS, independiente de la madurez del negocio. “Siempre han estado preocupados de en qué etapa estamos y para dónde vamos. Cada vez que tenemos una consulta o necesitamos algún tipo de asesoría, ellos siempre están disponibles”, indicó.

Otro caso de éxito es el de la Cava Familiar Mandinga, de Carlos Quiñones, quien se acercó al CNS de Curicó para mejorar la imagen corporativa de sus vinos a través de la vinculación con un docente del área de Diseño de la sede de Inacap Curicó. Esto le permitió iniciar un trabajo de fortalecer la marca y el desarrollo de nuevos canales de comercialización.

Desde el centro le ayudaron incluso con el nombre de la empresa cuando el dueño de la cava decidió que la empresa ya no llevara su nombre personal. “Desde el centro me hicieron ver que, si yo estaba recuperando las raíces del vino, por qué no recuperar la palabra ‘mandinga’ que es tan nuestra y se estaba perdiendo”, confidenció Carlos.

Mencionó también que “la ayuda y colaboración del Centro de Negocios de Sercotec ha sido tremenda. La preocupación que ellos tienen de recomendar proyectos en los que uno calza me ahorra tiempo porque no tengo que estar buscando yo las oportunidades y no postulo a iniciativas que tal vez no están dirigidas a mi negocio”.

Uno de los objetivos de la Cava Familiar Mandinga es exportar sus productos, para ello el CNS de Curicó vinculó a Carlos con Inacap Sede Curicó a través del Programa de Mentorías, el cual permitió que el empresario realizara exámenes de laboratorio requeridos para la exportación de sus productos a China. Las muestras de sus vinos ya están en el país oriental y sólo falta esperar la respuesta.

Yéndonos más al sur, está el caso de José Manuel Muñoz, dueño de Emporio Colvi, quien se acercó al CNS de Aysén en 2020 para formalizar su negocio de productos naturales orientados a la salud y bienestar.

“La primera vez que me acerqué al Centro de Negocios de Sercotec de Aysén fue para un curso de Servicios de Impuestos Internos. En ese momento todavía no formalizaba mi negocio. Ahí hablé con una persona que me explicó cómo recibir asesorías y así fue como me animé a armar la empresa”, detalló José Manuel Muñoz.

El Emporio Colvi partió comercializando un par de productos en la feria y a la fecha ya ha contratado a dos nuevos empleados para los cuales se apoyó en postulación en subsidio al empleo y además abrió una nueva sucursal, para la cual el CNS lo ha asesorado en la solicitud de los permisos y la obtención de nuevos métodos de pago.

“Al principio yo tenía miedo de dejar la feria (porque ya había gente que me iba a buscar al puesto); y me daba susto abrirme a este nuevo desafío donde debo pagar el arriendo. Además, justo empecé con la tienda en enero de 2020, poco antes del encierro por la pandemia, así que fue difícil; pero con la ayuda del centro, que me motivaban y me ayudaban a mejorar, pude salir adelante”, expresó.

Según contó José Manuel, “el emprendimiento nació en principio con el objetivo de dar a conocer que hay cosas naturales que nos ayudan a cuidar nuestro cuerpo”, y luego fue asesorado por un grupo de cuatro estudiantes y una docente de Inacap, donde le hicieron ver que su negocio necesitaba un producto estrella. Fue así cómo el emprendedor se animó a realizar sus propios productos y hoy se encuentra trabajando en capsulas naturales con fórmulas propias para lanzarse con su producto estelar.

Apoyo permanente y constante

Los Centros de Negocios de Sercotec tienen el compromiso de entregar ayuda técnica y administrativa de forma gratuita a empresas de menor tamaño, que son todas aquellas que venden menos de 25 mil UF anuales. Esto, con el propósito de generar un impacto positivo en el desarrollo económico de los territorios o regiones en las cuales se encuentran.

René Solar, Subdirector de CNS - CD MYPE de Inacap, manifestó que “para nosotros existen tres aspectos que son súper importantes de promover: crecimiento económico, innovación y mayor productividad”.

A su vez, aludió que los centros son un apoyo permanente y constante para los emprendedores. “Nosotros en ese proceso los vamos guiando y enseñando a ser empresarios. Los capacitamos en distintos ámbitos como, contabilidad y presupuesto, marketing y ventas, marketing digital, a formalizar sus negocios, y otros temas más especializados”, dijo.

Respecto a las asesorías especializadas, Solar destacó los laboratorios de Inacap, como los agrícolas, mecánicos, electrónicos y de minería, entre otros.