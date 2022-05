Despachos a tiempo: la clave para este CyberDay 2022

Serán tres de días de compras y ventas, donde cientos de marcas ofrecerán sus productos y serán los clientes aquellos encargados de evaluar posteriormente el servicio y/o producto.

Por: Cristián Meza 30 de mayo 2022 · 16:19 hs

Se acerca un nuevo CyberDay y los expertos comienzan a dar sus recomendaciones para lograr que los consumidores queden conformes con sus productos y puedan cumplir con los tiempos prometidos de entrega, preocupándose así de la logística y cada detalle que este evento conlleva.

Según Nicolás Kunstmann, co-founder de Drivin, los consumidores en este tipo de eventos, quieren tener certeza del día de entrega y que este sea lo más pronto posible: “Hoy en día los clientes no quieren esperar, si te extiendes mucho en los plazos de entregas, lo que termina pasando es que el cliente busca otras alternativas dentro del marketplace y no se queda con el producto que vieron en un principio”, dijo.

Al mismo tiempo, Felipe Ulloa, Exconsultor de la Cepal en materia de infraestructura y desarrollo explicó qué pasará si en este tipo de eventos no se cumple con los tiempos de entrega: “Las empresas que tengan que enviar los productos a los domicilios, deben cumplir con los tiempos de despachos. Si no le cumplimos, entonces la industria no va ir en la dirección correcta y es probable que otras firmas internacionales entren al mercado toda vez que puedan cumplir con esas expectativas”, manifestó Ulloa.

Una de las aristas que se debería considerar en este CyberDay es la industria del delivery, por lo que, Felipe Ulloa, detalló dónde debe estar la atención en este punto: “Los principales desafíos que la industria del delivery tiene es que funcione dentro de la legalidad, es decir, que las motos estén registradas y quienes las conducen, tengan las licencias adecuadas, esos son los desafíos que la industria del delivery debe tener como base, que sea legal”.

Por lo anterior, Kunstmann entregó algunas consideraciones para las pymes que quieran entrar en este evento por su cuenta: “Lo principal es conocer su capacidad de despacho. Si tienen despacho propio, dimensionar cuántos despachos hacen día a día, si tercerizan, hay que considerar que las paqueteras se sobrecargan en estos días, por lo que el compromiso que tienen es su cabeza no se va a dar en Cyberday. Entonces, lo que debe estar es ofrecer un tiempo de entrega corto al cliente para que se quede con tu producto y no busque alternativas, para eso tienes que tener bien pensada tu flota o el modelo de despacho que tienes”, comentó el co fundador de Drivin, entidad focalizada en materia de logística y última milla.

Serán tres de días de compras y ventas, donde cientos de marcas ofrecerán sus productos y serán los clientes aquellos encargados de evaluar posteriormente el servicio y/o producto, por lo que se espera sea un evento con un peak de ventas, donde ningún detalle puede fallar.