El crecimiento de la startup chilena que quiere ser la mejor aliada de las abejas

Por: Cristián Meza 23 de mayo 2022 · 16:39 hs

The Earth Says es una agrotech que usa la tecnología para potenciar la contribución de las abejas en el sector agrícola, que ya está exportando su desarrollo a Latinoamérica y buscando nuevas inversiones para seguir desarrollándose.

Mediante un software que les permite analizar las colmenas escogiendo las más adecuadas, instalan dispositivos IOT que graban videos lo que, sumado a modelos de inteligencia artificial, identifican y cuentan cada ejemplar que sale y entra, con y sin polen de las colmenas. A su vez, se colocan cámaras dentro de puntos específicos del campo para ver el crecimiento de las plantas y el desarrollo de la floración lo que es visualizado a través de la plataforma que en un futuro conectará agricultores con apicultores.

Con toda esta información, más las condiciones del clima que se registran con sensores en campo, se calcula un índice de polinización que permite entregar alertas y recomendaciones a los agricultores para mejorar y potenciar el proceso.

En plena expansión

Esta innovadora apuesta local está en pleno crecimiento, ya que comenzará a operar en dos países latinoamericanos, a la vez que busca levantar nuevos capitales para desarrollarse.

“Comenzamos nuestros esfuerzos comerciales para cerrar servicios en Perú y México a mediados de abril del 2022”, cuenta Diego Baesler, CFO y cofundador de TES, quien destaca que a finales de mayo ya tendrán los primeros servicios desarrollándose.

La instalación en dichos países supone nuevos desafíos, pero también grandes oportunidades para esta startup chilena. “En el mercado peruano vemos cultivos en zonas más áridas, en donde la polinización mediada por colmenas de abejas es más relevante, sobre todo en cultivos de arándanos, los cuales se encuentran en medio de desiertos”, ejemplifica Mario Fuenzalida, gerente de Operaciones y cofundador.

En tanto, añade que el caso mexicano es diferente, debido a que “existe una mayor cantidad de biodiversidad en las zonas en donde hay cultivos frutícolas de interés comercial para nosotros”, pero igualmente destaca que se utilizan colmenas de abejas para la polinización.

Baesler expresa que los planes que se trazaron contemplan un crecimiento gradual, pero firme en ambos mercados. “Esperamos estar monitoreando 800 hectáreas en México este año y 500 en Perú, para ya el 2023 monitorear 5.000 y 2.500, respectivamente”, detalla.

Es para llevar adelante estos y otros objetivos, que The Earth Says también está en la búsqueda de inversiones. “Buscamos levantar US$ 1.000.000 en una ronda seed con inversionistas tanto nacionales como extranjeros. La ronda se abrió ahora en mayo y esperamos tener el 100% del capital ya comprometido a finales de año”, cuenta con optimismo Esteban Vasquez, CEO y cofundador de la agrotech, cabe mencionar que hace 6 meses atrás ya levantaron una ronda pre-seed de USD $100,000 mediante inversionistas ángeles.

Y dicha prospección de nuevos recursos es activa. Vásquez CEO comenta que “hace poco fuimos a un evento en Miami, llamado eMerge con el propósito de conocer inversionistas enfocados en EEUU para presentar nuestra propuesta”. Asegura que la instancia fue bastante provechosa, porque ya han tenido interesantes reuniones emanadas de ese evento y añade que ya tienen planificado asistir a otras ferias más enfocadas al agro como la “World agri-tech” que se realizará en junio en Sao Paulo.

Para sumar esas inversiones Vásquez subraya las bondades de sus dos modelos de negocios. Uno es el análisis de las colmenas para conocer su estado de ellas cuando llegan al proceso de polinización, mientras que el segundo “es un sistema que nos permite aumentar la rentabilidad de los cultivos por hectárea a través de una preparación del proceso polinización y hacer que cualquier apicultor sea un ‘súper apicultor’”, destaca.