El emprendimiento que comenzó vendiendo calendarios y se volcó al cuidado de la piel

Por: Cristián Meza 02 de Febrero 2022 · 02:00 hs

Regalo Mujeres es una tienda virtual que acaba de cumplir un año. Su creadora, Marcia Escobar, geóloga de profesión, creó su primer producto para la venta a fines del 2020: un calendario de escritorio que tuvo gran éxito entre las compradoras.

Gracias a esto, se decidió a abrir una página web para darle espacio a su tienda virtual y como tenía un solo producto, este calendario, comenzó a buscar nuevas opciones para hacer crecer su negocio.

“Fue ahí que llegué a todo lo que tengo ahora en Regalo Mujeres, que son artículos de belleza de cuarzo, tengo las Gua Shas, los rodillos. Después fui innovando hacia los rodillos a pila y eléctricos. Y como tenía estos artículos que son para el cuidado, para masajear tu cuerpo y cara, después incorporé el serum de vitamina C, el ácido hialurónico y distintos tónicos para el cuidado de la piel”, comenta su creadora.

Y con el fin de aumentar sus ventas y buscar nuevos canales para la difusión de sus productos, Marcia llegó a Kuick, la plataforma nacional que busca posicionarse como la primera de Live Streaming Shopping en Latinoamérica, funcionando como un canal de ventas 24/7, donde el usuario puede entrar y encontrar marcas transmitiendo cualquier día, a cualquier hora, desde cualquier parte del mundo, con la opción de comprar con tan solo un par de clics, apuntando a grandes comercios y también a emprendedores.

Su tienda ya realizó el primer Live y tienen otros agendados para este año. Para Navidad también vendió a través de la plataforma de Live Shopping, logrando muy buenas ventas y reconociendo que el valor agregado que tiene Kuick es el marketing que le entregan a los emprendedores, ya que, según las palabras de Marcia, se preocupan de hacer lindas publicaciones para potenciar a las pymes.

“Yo invitaría a las pymes a participar. Yo además he sido cliente de Kuick, he comprado en algunas tiendas a través de los Lives, en una tienda de cosmetología natural que me encantó. Es muy fácil hacerlo. Invitaría totalmente a otros emprendedores, el equipo de Kuick es súper preocupado, con gente muy comprometida, que siempre te impulsan a dar lo mejor y eso lo rescato muchísimo. En particular Chantal me ha ayudado muchísimo con mi emprendimiento, preocupándose de los detalles. Kuick tiene mucho potencial y esto va a explotar en cualquier momento y será luego, porque son muy profesionales y muy dedicados, ellos le ponen todo lo necesario para que tu emprendimiento esté visible. Yo estoy feliz con Kuick”, finaliza Escobar.