Emprendedores de la apicultura: un oficio que contribuye a la sostenibilidad ambiental

Yessica Catalán Soto, dueña del emprendimiento “Abejas sin fronteras” en Santa Bárbara, sabe lo importante que son las abejas para la sostenibilidad ambiental.

Compartir











Por: Cristián Meza 13 de mayo 2022 · 16:38 hs

El 20 de mayo se celebra el Día Mundial de las Abejas, para crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y el beneficio para la Tierra.

Desde Santa Bárbara, el Centro de Emprendimiento Colbún (CEC) capacita y apoya a emprendimientos de este rubro para impulsar el e-commerce y sus beneficios ambientales. Uno de ellos es “Abejas sin Fronteras”.

Yessica Catalán Soto, dueña del emprendimiento “Abejas sin fronteras” en Santa Bárbara, sabe lo importante que son las abejas para la sostenibilidad ambiental, ya que permiten la reproducción de muchas plantas, incluidos los cultivos para la alimentación. De hecho, se estima que al menos un 75% de los alimentos cultivables depende de los polinizadores. Aunque, por desgracia, el efecto de fertilizantes, pesticidas y la introducción de especies invasoras, ha reducido la población de abejas en Chile en más de un 50%.

Su padre era apicultor, al igual que su abuelo y gran parte de su familia. “Desde pequeña siempre lo acompañé en el trabajo con las abejas, y me gustó mucho. Ya en el año 2018 tuve la oportunidad de viajar a Nueva Zelanda a trabajar como apicultora y a mi regreso supe que me quería dedicar a la apicultura ciento por ciento”, explica la emprendedora.

Según cuenta, su pasión nace de la gran admiración por el trabajo que realizan las abejas. Por eso, uno de los mayores desafíos para Yessica, y cualquier apicultor, es tratarlas con el máximo respeto para que no se sientan invadidas. “Hay que cuidarlas ya que son indispensables para nuestra vida. En primavera y verano ellas vuelan por todas partes recolectando néctar y polen, muchas veces también las encontramos en las piscinas buscando un poco de agua. Es natural ese comportamiento, no las debemos molestar ni mucho menos matar, porque no son agresivas si uno no las molesta”, añade.

Trabajando como apicultora en Nueva Zelanda, Catalán conoció a su pareja, de nacionalidad argentina, quien además se convirtió en su socio para formar el emprendimiento llamado “Abejas sin fronteras”, instalándose en la localidad de Santa Bárbara, conocida por ser la capital nacional de la miel. Desde allí, los apicultores empezaron a producir su propia miel cruda sin filtrar, 100% natural. El siguiente paso fue buscar apoyo en la comercialización, tarea en que recibieron el soporte de la incubadora y escaladora de negocios locales, el Centro de Emprendimiento Colbún (CEC).

“Como CEC, estamos contribuyendo permanentemente a aumentar el número de emprendedores nuevos que están surgiendo y, además, buscando productos que podamos comercializar en nuestro e-commerce “Gentedulce.cl”. Es por esto que sumamos a ´Abejas sin Fronteras´, quienes comercializan miel natural de abejas en Santa Barbara. Además, esta joven pareja de emprendedores, está participando en nuestro programa formativo ´Incuba tu energía´, donde podrán fortalecer sus competencias y desarrollar correctamente su modelo de negocios”, explica Rodrigo Rivera, Coordinador de programas de incubación del Centro de Emprendimiento Colbún (CEC).

“Para nosotros el CEC es un gran aliado, porque a través de GenteDulce.cl podemos dar a conocer nuestros productos y así llegar a más personas a lo largo del país. También estoy participando de unos talleres del programa incuba que me están siendo súper útiles, estoy aprendiendo mucho, y estoy segura de que me servirá para seguir adelante con mi emprendimiento”, cuenta Yessica.

Para la emprendedora, el oficio de apicultor, pese a ser arduo, resulta gratificante al conocer el impacto que tiene en las economías locales, la mesa de las personas y el cuidado medioambiental. Respecto de la apicultura comenta: “Lo primero es situar las colmenas en lugares estratégicos, ojalá situadas cerca de fuentes de agua, en un lugar donde no haya mucho viento que las pueda echar abajo. La clave para acercarse a ellas es estar muy tranquila, de lo contrario, ellas sienten la adrenalina y pueden actuar a la defensiva como respuesta”, finaliza.