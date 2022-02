Moda sustentable: el nuevo nicho que están haciendo suyo las emprendedoras chilenas

Carolina Rammsy diseña y confecciona todos los productos de cuero de salmón que comercializa a través de @cuerosrammsy

02 de Febrero 2022

En una época donde la denominada “moda rápida” o “fast fashion” predomina, gracias a sus bajos costos tanto de producción como de insumos que luego se traducen en el precio final, la moda sustentable se está abriendo paso poco a poco. Esto, porque se trata de una alternativa para quienes ven el aprovechamiento de materiales en desuso y/o el dar una nueva vida a una pieza de ropa como parte de un consumo responsable y un aporte al cuidado del medio ambiente, al evitar que dichos recursos se conviertan rápidamente en desechos. En basura.

Así lo han entendido muchas emprendedoras nacionales, quienes, al ver el destino de cierta ropa e insumos, decidieron hacer algo al respecto y levantar a partir de aquellos innovadores negocios.

Una nueva vida para las muestras textiles del retail

Cuando Priscilla Villarroel vio que las muestras textiles que no servían simplemente se desechaban, pensó inmediatamente en hacer algo con ello y, de esta forma, nació Piuke y Newen, un emprendimiento dedicado a confeccionar vestuario, calzado y accesorios de guagua a base de este tipo de telas.

“Yo trabajo en el retail, y a nosotras como diseñadoras nos llegan muchas muestras textiles, y si no te traen la tela que pediste, o no tiene el peso o el estampando que solicitaste, se van a la basura. Entonces, yo empecé a recolectarlas y a guardarlas, porque ¡cómo se iban a ir a la basura! Y cuando comencé con mi emprendimiento, decidí usarlas”, relató Priscilla a EL DÍNAMO.

Y es que, para esta emprendedora la moda sustentable es una tendencia que llegó para quedarse. “Además del valor agregado de darle un reúso a estas muestras, creo que es una buena forma de alargar la vida de estos materiales y de las prendas, y creo que esto recién está empezando”, agregó.

Actualmente, Priscilla Villarroel, quien estudió Diseño de Vestuario en Inacap, comercializa sus productos a través de su cuenta de Instagram @piukeynewen (envíos a todo Chile) y del marketplace de Ripley.

Priscilla Villarroel, a través de Piuke y Newen, vende desde vestuario hasta accesorios para guaguas.

Rescatando el cuero de salmón

El destino llevó a Carolina Rammsy a dejar su natal Santiago y a asentarse en la comuna de Castro (Chiloé), donde se percató del valor del cuero de salmón, el cual solía convertirse en desecho o en pellets para animales o para los mismos salmones.

“Esto partió cuando mi marido, que es ingeniero en pesca y trabajaba con salmones, trajo un salmón, del que sacamos su cuero y lo secamos, y resultó que el cuero se veía súper lindo y era muy resistente. Entonces, se me ocurrió hacer un monedero con mi máquina de coser. Luego, un día empecé a ver cómo podía ir a buscar cuero acá en la isla, que está lleno porque pasa a ser un desecho, y ahí fue cuando me dieron el contacto de una curtiembre en Santiago, quienes curten este cuero de salmón (no se puede realizar este proceso en la isla) y posteriormente me lo venden listo para elaborar mis productos”, explicó Rammsy a EL DÍNAMO.

Carolina, que es diseñadora gráfica de profesión y egresó también de Inacap, se encarga de todo el proceso de producción, desde el diseño hasta la confección de las carteras, zapatos, cinturones y el resto de los artículos que vende de la mano de su emprendimiento “Cueros Rammsy”.

Estos productos, hechos a mano y con el valor agregado de que ninguno es idéntico a otro, se elaboran y venden principalmente a pedido, a través del Instagram @cuerosrammsy , con envíos a todo Chile. Además, pueden conocer más acerca de estos por medio de la vitrina de emprendedores de Isapre Colmena, en donde también tiene un espacio “Cueros Rammsy”.

Carolina Rammsy elabora los productos desde Chiloé, los cuales luego envía a todo Chile.

Intervención de vestuario

No desechar, sino que darle una segunda vida a la ropa que atesoramos en nuestro clóset, es la consigna que hizo suya Alejandra Peña, quien a través de su emprendimiento “Mi pinta a mi medida” realiza reparaciones e intervenciones de vestuario.

“Mi emprendimiento nació hace unos 3 años; primero con intervención, recuperación y reciclaje de Jeans (@denimtrash). Luego, se fue diversificando al encontrar un nicho muy interesante y poco explotado, que es la antigua modista y los arreglos, intervenciones y reparaciones de ropa en general (@mi.pinta_amimedida)”, señaló Alejandra a EL Dínamo.

Con ello, esta emprendedora -egresada de Diseño de Vestuario de Inacap- demuestra que es posible extender la utilidad de estas prendas y de una manera original y personalizada.

“Creo en el trabajo en equipo de las personas por el bien común y del planeta. Cada uno tiene que poner su granito de arena y yo lo hago recuperando prendas de vestir, y así contribuir a que la basura textil no siga aumentando y minimizar también los recursos que se ocupan en la fabricación de ropa. Y definitivamente esto es, además, a modo de protesta en contra de la moda rápida y chatarra”, añadió Alejandra.

Algunos de los trabajos realizados por esta emprendedora se pueden ver en su cuenta de Instagram @mi.pinta_amimedida, donde también aparece su información de contacto para agendar hora.