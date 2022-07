“Mujeres que Impactan”: se abre convocatoria para premiar a 10 emprendedoras sociales

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 30 de agosto.

Por: Gabriela Romo 05 de julio 2022 · 16:43 hs

En el marco de sus 10 años de historia, la Fundación Mujer Impacta abrió la convocatoria para premiar a 10 mujeres que se destaquen como emprendedoras en el área social.

Según indicó la fundación, el objetivo es premiar a mujeres líderes que se han hecho cargo de temas país, resolviendo problemáticas que apuntan a construir una sociedad más humana y solidaria en causas como la inclusión, ciencia, tecnología e innovación, bienestar y cultura, desarrollo comunitario, educación, adulto mayor, medio ambiente, primera infancia y jóvenes, reinserción y salud.

“El trabajo que han realizado las premiadas de Mujer Impacta durante todos estos años ha impactado positivamente en la vida de más de 350.000 personas'', destacó María Paz Tagle, directora y fundadora de la organización.

Por ello, las 10 nuevas ganadoras pasarán a formar parte de una comunidad de mujeres que trabajan incansablemente en beneficio de los demás, donde encontrarán apoyo, compromiso, visibilidad en medios de comunicación y encuentros, capacitación, herramientas de crecimiento, cursos, talleres, diplomados, etc.

Requisitos de postulación

• Ser mujer mayor de 18 años.

• No haber sido ganadora en años anteriores.

• Ser persona natural, no agrupación u organización.

• Postular personalmente o ser postulada por un tercero.

• Haber generado un cambio en la comunidad.

• Poder constatar el alcance humano de este impacto (testimonios, videos, descripciones, fotos, etc.).

• Que su iniciativa sea desarrollada en Chile.

Si conoces a una mujer que está transformando positivamente su entorno, postúlala en mujerimpacta.cl