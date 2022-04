Software que acelera la sostenibilidad de las empresas gana premio Talento Emprendedor de Caja Los Andes

Durante el encuentro “Celebrando el Impacto Social”, los ejecutivos de Caja Los Andes entregaron el premio TECLA5 a los triunfadores, y uno de ellos fue Beeok.

Por: Cristián Meza 22 de Abril 2022 · 06:00 hs

El Premio Talento Emprendedor Caja Los Andes (TECLA) nació hace cinco años para apoyar a startups que buscan impactar la calidad de vida de las personas con un marcado sello sostenible, a partir del fondo social generado por los excedentes de los créditos que ofrece la entidad a sus afiliados.

Este reconocimiento, que se obtiene por votación popular, premia a las empresas u organizaciones que desarrollen e implementen ideas innovadoras, ágiles y disruptivas, que generen un impacto positivo en la vida de millones de personas y, por supuesto, en el futuro del planeta.

Por ello, y junto al respaldo financiero que la entidad entrega en este proceso a los 30 finalistas de un total de 500 postulantes, los seleccionados recibieron capacitaciones y acompañamiento personalizado durante el concurso y programas intensivos o bootcamps para preparar sus estrategias de venta y afinar sus modelos de negocio.

En sus cinco ediciones la Comunidad TECLA ha recibido cerca de cuatro mil postulaciones de iniciativas que han ido formando una red de apoyo en la aceleración y escalamiento de negocios con una causa social colaborativa que los hacen únicos por su preocupación por la sostenibilidad a nivel nacional y global.

Algunos de ellos son Brave Up!, Piromax, Wheel the World, Koronta, Nawi, We Link Her, Quempin, Photio, GoodMeal y Smert, entre otras, a las que el jueves recién pasado se sumaron nueve emprendimientos galardonados en las categorías consolidación ($10 millones para cuatro ganadores) y expansión ($25 millones para cuatro ideas) más un premio Betterfly por $10 millones.

Durante el encuentro “Celebrando el Impacto Social”, los ejecutivos de Caja Los Andes entregaron el premio TECLA5 a los triunfadores, y uno de ellos fue Beeok, la startup fundada por el experto en sostenibilidad, Cristian Bustos, que ayuda a las organizaciones a adaptar las normativas que les aplican en aspectos medioambientales, de salud y seguridad en el trabajo para transitar hacia la sostenibilidad.

“Ganar Tecla es para nosotros un reconocimiento al trabajo que estamos realizando, y al impacto ambiental y social que nuestra solución favorablemente genera; y, nos abre las puertas para acceder al conjunto de empresas asociadas a la Caja Los Andes. Soñamos con que todas ellas sean sostenibles apoyadas por Beeok”, expresó el CEO de este software as a service.

Asimismo, expresó que “nuestro propósito en Beeok es acelerar la transición de las empresas hacia la sostenibilidad mediante el uso de tecnología y proyectamos para los próximos dos años impactar positivamente a 10 millones de personas en Chile, Perú y Colombia, que son los países en los cuales hoy tenemos operaciones. Y, de acuerdo a nuestro plan de expansión que considera a México y Estados Unidos para el año 2022 y 2023, alcanzar a más de 150 millones de personas al año 2027”.