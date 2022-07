María José Quiroz cuenta su formación conservadora : “Yo siempre tuve en mi cabeza que tenía que llegar virgen al matrimonio"

La actriz María José Quiroz conversó de su vida en el programa estelar de Jean Philippe Cretton

Por: Redacción El Dinamo 11 de julio 2022 · 00:17 hs

La actriz y comediante María José Quiroz, conocida principalmente por sus personajes humorísticos como Shirley, Dolores Alegría y Eva, esta última perteneciente a la controvertida dupla cómica "Las Iluminadas" del programa Morandé con compañía, reveló detalles de su la formación conservadora que recibió cuando joven y reflexiones sobre la castidad premarital con las que fue criada.

La ganadora del premio Copihue de Oro y del premio TV Grama señaló en Chilevisión: “Yo siempre tuve en mi cabeza que tenía que llegar virgen al matrimonio. Y tuve pololos, pololeaba tres o cuatro años, y nada”, fue parte del relato de María José Quiroz en el programa de Podemos Hablar

La actriz de 50 años -quien se hizo conocida en el dúo de humor Las Iluminadas, que integró junto a Mariú Martínez en Morandé con Compañía-, madre de dos hijos, se refirió a su inicio sexual. Estas fueron sus palabras el programa de Chilevisión:

“La mayoría de las cosas las he hecho tarde. Probé el alcohol a los 34, porque me obligaron mis amigos, ‘es imposible que tú no hayas tomado’. Y yo no sé si me inculcaron diciéndomelo, pero a uno le traspasan las cosas muchas veces la familia sin decírtelo", dijo María José Quiroz.

