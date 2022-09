Pamela Leiva reconoció que no quiere ser madre

Leiva aseguró que le encantan los niños. AGENCIAUNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Gaspar Marull 16 de septiembre 2022 · 12:55 hs

La comediante y ex chica reality Pamela Leiva confesó que no piensa tener hijos porque “no quiero esa responsabilidad”, aseguró.

La participante del reality 1810, aseguró que le gustaban los niños, “me encantan”, dijo, pero que no sería madre por decisión propia. Ante esa declaración, en el programa Socios de la parrilla de Canal 13, el también actor Jorge Zabaleta opinó que le gustaba que las mujeres pudieran decir públicamente que habían tomado esa determinación sin problemas, ya que antes eso “era un tabú”.

En la distendida conversación, Pamela Leiva señaló que tener hijos conllevaba mucho gasto monetario. “El kilo de guagua sale muy caro”, bromeó la comediante y actriz. Más seriamente, agregó “que uno no puede tener hijos para no estar sola” y que “nunca me sentí más sola que estando en pareja”.

Siguiendo con las bromas, el también comediante Pedro Ruminot dijo que “es normal no querer tener hijos, sobre todo cuando nacen y tienen como dos meses. Qué manera de hinchar las we…”, manifestó entre risas.

Pamela Leiva también recordó que hace seis años sufrió la pérdida de un embarazo de tan sólo nueve semanas. “No venía bien. Todo eso fue muy doloroso”, indicó la actriz que además es muy activa en redes sociales.

Hace sólo unos pocos días Pamela Leiva respondió preguntas de sus seguidores a través de la plataforma Tik Tok. En ella, contó cuánto ganó durante su participación en 1810. “la gente VIP recibía aproximadamente entre 500 mil y 8 millones de pesos mensuales. Para los que no éramos conocidos, el pago era en proporción al día”. Rememoró que al firmar el contrato recién supo cuál iba a ser su sueldo, que era de 200 mil mensuales pagados de acuerdo a los días que se mantuviera en el encierro. Ella se quedó 4 meses y diez días y se le pagó 6.500 pesos por jornada.