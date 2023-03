General que recibió llamada de Maite Orsini: “Cualquiera tiene derecho a reclamar por un procedimiento”

2 de Marzo de 2023

"Yo no hablé con el futbolista, tampoco con la comisaría que asumió el procedimiento, sino que derivé la situación", aseguró.

La directora de Derechos Humanos de Carabineros, general Karina Soza, ratificó este jueves que el llamado que le hizo a fines de enero la diputada Maite Orsini (RD) se debió a una supuesta “vulneración de derechos”, que habría afectado al ex futbolista Jorge Valdivia durante un procedimiento.

“Ella me llama en mi calidad de directora de DDHH, manifestándome que al parecer habría habido una vulneración de derechos a Jorge Valdivia, a propósito de este procedimiento en la unidad policial (…) Me dice que habría habido algún tipo de vulneración y que esto generaría una acción legal que, eventualmente, quería efectuar el futbolista”, manifestó la general.

La uniformada aseguró que “esto se da un contexto de absoluta normalidad“.

“Está en la esfera de mis atribuciones recibir llamados de parlamentarios, de ministros, de subsecretarios. Es habitual, porque es el contexto en que me desempeño. Yo tengo contacto con ellos cuando voy a las comisiones del Congreso, el INDH tiene mi teléfono, la Defensoría de la Niñez también”, recalcó Karina Soza.

Jorge Valdivia

La general descartó de plano haberse contactado con Jorge Valdivia. “Yo no hablé con el futbolista, tampoco con la comisaría que asumió el procedimiento, sino que derivé la situación, tal como lo hago con todas las peticiones y situaciones que me llegan desde organizaciones de la sociedad civil”, afirmó en conversación con La Tercera PM.

“Le derivé el tema a un oficial de mi repartición para que averiguara qué había sucedido e indicara si había algún tipo de error procedimental“, puntualizó. Y reiteró que “Yo no hablé con él, ni lo conozco“.

La directora de Derechos Humanos de Carabineros planteó a continuación que “acá no se interviene y tampoco se hace una gestión en el procedimiento. Yo lo aclaré desde el principio: ella me llama con posterioridad al control, esto se revisa expost. Y en base a eso, la investigación determinará si hubo un error en la fiscalización o no“, planteó.

Sin cuestionamientos

Luego enfatizó que por ley “cualquier persona tiene el derecho a reclamar por un procedimiento policial“.

Por último, y en torno a la polémica surgida por el caso, la general Karina Soza manifestó que “no veo ningún cuestionamiento hacia mi actuar, porque no hice nada irregular”.

“Esto es algo que es parte de mi trabajo, atender a un parlamentario es parte de esta labor; entonces, no hay nada irregular. Lo único que hice fue hacer mi trabajo, así que seguiré trabajando con el mismo ánimo“, concluyó.