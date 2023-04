Apunta a Macarena Ripamonti: Marcianeke explica porque no ha ido al Festival de Viña del Mar

19 de Abril de 2023



Matías Muñoz Muñoz, verdadero nombre del cantante Marcianeke, es una de las grandes figuras del trap chileno, presentándose incluso en Lollapalooza. Sin embargo, a pesar de su popularidad y a la visibilidad alcanzada en el país y en el exterior, aún no se ha subido a la Quinta Vergara como parte de la parrilla del Festival de Viña del Mar.

En entrevista con La Tercera, el artista de 21 años sostuvo que “espero que dejen de mal mirarme los que trabajan ahí en Viña y me inviten, si ya después que tanto me criticaban por mi contenido que no me dejaban ni siquiera entrar al Festival, a pesar de que entrando ahí de público era el centro de atención, ¿por qué no podré estar en 2024? Es cosa de que ellos aterricen y se den cuenta de que nosotros no somos malos”.

Marcianeke sostuvo que recibió una serie de comentarios desde la organización del Festival de Viña, apuntando que “me hacían el comentario de que ‘la alcaldesa no te quiere aquí’. O me decían ‘si te tiras a cantar con un artista, te vamos a quitar el micrófono y te echamos cagando’. Gente del equipo de ahí, que le llegaban llamados, me decía eso”.

“Yo quedaba como ´¿qué mierda?’, hasta que tuve que decirlo en varias entrevistas y que le llegara a la persona correspondiente para que le cambie el chip un poco. Me gustaría estar en Viña para callarle la boca a los demás, ya no lo veo como meta porque trataron de pisotearme caleta en ese lugar”, sentenció.