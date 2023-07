Quién es Ernesto, el joven que sufrió ciberacoso por su look en el estreno Barbie

24 de Julio de 2023

Ernesto Romanov fue fotografiado en la fila para ver la película Barbie, imágenes que se viralizaron y provocaron una ola de burlas en su contra.

Compartir

Al igual que miles de personas alrededor del mundo, Ernesto Romanov llegó al cine a ver la película de Barbie con un outfit rosado. Sin embargo, lejos de ser una buena experiencia, terminó convirtiéndose en una de las peores.

Esto, debido a que tras la viralización de las imágenes que protagonizó, terminó siendo víctima de bullying a través de redes sociales.

La situación ocurrió en México, mientras el joven hacía una fila para ver la esperada cinta protagonizada por Margot Robbie. Allí un reportero, sin pedirle autorización, tomó fotos de él y las publicó en la página de Facebook llamada Noticias Sur de Texas & Matamoros.

Momentos después, el influencer se hizo viral y comenzó a recibir burlas e insultos por su look.

Ernesto acusó bullying por su outfit en Barbie

Aunque Ernesto Romanov borró la publicación donde explicaba lo que pasó mientras esperaba entrar a ver Barbie, algunos usuarios compartieron el registro en Twitter.

El joven realizó la denuncia a través de un video donde explicó: “Soy Ernesto, el día de hoy fui a ver la película de Barbie. Así como me estás viendo, me fui vestido. No tengo nada anormal. Los que me conocen saben que así me visto a diario”.

“Una página hizo una publicación que provocó que mucha gente me dijera de cosas que me lastimaron”, aseguró el influencer en TikTok.

Según contó, el reportero tomó imágenes en diferentes ángulos mientras se encontraba en la fila para ver Barbie. “Pero, ¿por qué tomarme fotos de frente y luego regresarse a tomar fotos de mi parte trasera? ¿Con qué afán tomas esta foto sabiendo que puede causarme daño? No era mi plan ser la burla de mucha gente que no me conoce”, sentenció.

Mientras estaba en la película, fueron sus familiares y amigos quienes le explicaron lo que ocurría en redes sociales.

“Me siento triste y vulnerable (…) Yo quería disfrutar Barbie, la película, y ya ni supe el final por tantos mensajes que estaba recibiendo”, confesó.

"ME SIENTO TRISTE Y VULNERABLE Y ESTA NOCHE NO DUERMO TRANQUILO”: ERNESTO



Un video que se volvió viral muestra a un hombre de nombre Ernesto quien rompió en llanto luego de que se volviera un meme tras ser fotografiado en un cine esperando ver la película de #Barbie con su… pic.twitter.com/RoZ3MKL62o July 21, 2023

Usuarios en defensa de Ernesto

La página responsable de la situación, Noticias Sur de Texas & Matamoros, hizo un comunicado donde explicaron que la publicación “nunca fue con intención de generar burlas o memes, las fotos fueron tomadas grupalmente. Personas malintencionadas las recortaron e hicieron zoom“.

Esto provocó una ola de críticas al medio, además de muchos mensajes de cariño y ánimo para el joven mexicano. Incluso una linda ilustración de Ernesto se hizo viral, donde se ve una versión animada del tiktoker con la frase:“Tú puedes ser lo que quieras ser“.

Hey #Ernesto, yo te llevo a ver #Barbie vestido a como se te de la chingada gana 🫶🏻 pic.twitter.com/vyY6rqhE2F July 21, 2023

Ernesto fue al estreno de "barbie", y fue objeto de burlas de las personas que estaban allí en Cines Unidos, no entro a la pelicula y se fue llorando a casa, y compartió en las redes su situación, las mismas redes que le llevaron a hacer el ridículo en dicho cine pic.twitter.com/kUdzFAGpQ9 — HUMONO🐵 (@Japl29991775) July 24, 2023

Que nada ni nadie nos perturbe. Todos hemos sido #Ernesto alguna vez. 💔 #ernestobarbie — Esteban (@JV_Esteban) July 22, 2023

Si te burlaste de Ernesto por su outfit rosa para ver Barbie quiero que sepas que me das asco y si sigues justificando en internet que “se puso de pechito” me das el triple de asco y lástima. July 23, 2023

Personas con doble moral.

Lo felicitaron por ponerse una falda y cumplir el “sueño de su hija” para ver #barbie.

Pero a Ernesto le tomaron fotos en el cine, se burlaron de él y lo atacaron, ¿por qué no tiene el mismo derecho a sentirse feliz?.

Neta se maman. https://t.co/I4EJMtBaEq — 𝕷𝖎𝖆𝖓𝖆 (@cslihana) July 22, 2023