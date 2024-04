Comenzó juicio contra ex pareja por femicidio: el bullado caso de Nayara Vit

25 de Abril de 2024

El imputado arriesga 20 años de prisión por la muerte de la modelo que falleció en 2021.

En el Tercer Tribunal Oral en lo Penal comenzó el juicio contra Rodrigo del Valle, quien es acusado por el femicidio de su pareja, Nayara Vit.

El imputado que cumple prisión preventiva desde abril de 2023, finalmente está siendo formalizado por la muerte de modelo brasileña, que falleció en 2021.

Lo anterior, ya que la presencia de nuevos testigos, la revisión de las cámaras de seguridad y otras diligencias, desestimaron la teoría del suicidio. Por esta razón, la Fiscalía Oriente pide que se dé 20 años de cárcel para el empresario.

El bullado caso de Nayara Vit y el juicio de su ex pareja

Desde la Fiscalía afirman que Nayara Vit llegó hasta su domicilio a eso de las 23:00 horas el 7 de julio de 2021. Momentos más tarde, habría iniciado una discusión con Rodrigo del Valle que terminó con un fatal desenlace.

A raíz de esto, acusan que el imputado habría agredido físicamente a la panelista de Toc Show provocándole una fractura en una de sus manos.

“Debido a los gritos de dolor de esta (…) el imputado con una de sus manos cubre su boca en señal de acallamiento para luego apretar su cuello intentando ahogarla”, sostienen los querellantes.

Pese a que en una primera instancia se apuntó a un suicidio, el Ministerio Público acusa al hombre de arrojar desde el piso 12 a Nayara Vit, provocándole la muerte.

Finalmente, la defensa de Del Valle citó alrededor de 200 testigos, entre ellos, Adriana Barrientos, quien acusó al abogado de amenazarla implícitamente.

“Les pedí una explicación de por qué estaba citada a declarar y por qué no se me consultó si quería hacerlo. La defensa me respondió atrévete a no llegar y me cortaron el teléfono”, afirmó el conocido rostro del espectáculo.