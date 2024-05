VIDEO – “No soy una acosadora”: las frases que marcaron la entrevista que a la mujer que inspiró Bebé Reno

10 de Mayo de 2024

La abogada reveló su versión de lo ocurrido y anunció acciones legales contra los responsables de la serie.

La mujer que inspiró al personaje de Martha de la serie Bebé Reno de Netflix, rompió el silencio y protagonizó su primera entrevista entregando su versión de los hechos.

Fue este jueves, que Fiona Harvey tomó la decisión de hacer su primera aparición pública y fue en el programa del animador británico, Piers Morgan.

En la instancia, acusó que la exitosa producción que creó Richard Gadd fue una “campaña de desprestigio” hacia ella. Una situación que intentó revertir con varias declaraciones.

Las frases que marcaron la entrevista de la mujer que inspiró a Martha en Bebé Reno

Durante la entrevista que se caracterizó por las incongruencias, Fiona Harvey reveló ser de Escocia y confirmó que tiene el título de abogada. Sin embargo, fue clara en asegurar que nunca acosó a Richard Gadd, quien en la serie es llamado Donny Dunn.

Fue allí que Harvey sostuvo que sólo vio al actor un par de veces, y fue ella la que le pidió que “la dejara en paz”.

Junto con esto, la mujer negó haberle enviado miles de mails, explicando que sólo fueron “correos electrónicos de broma”.

“Nunca me presenté en su casa ni lo perseguí hasta ahí, eso es completamente ridículo”, agregó.

En esa misma línea, Harvey insistió en su inocencia y afirmó que el contenido de la serie “es completamente falso, y están perjudicando mi carrera. No soy una acosadora. Es absurdo”.

Por otro lado, se refirió a un punto de la serie que quiso desmentir por completo: “No he estado en prisión. No sé dónde entran los cuatro años y medio, y nueve meses. Nada de esto sucedió. Es un montón de basura. Todo esto es una invención y una hipérbole. No hay órdenes de alejamiento, mandamientos judiciales ni interdictos en ninguna parte”.

Finalmente, Fiona Harver anunció que iniciará acciones legales por la serie Bebé Reno contra Richard Gadd y Netflix: “Mis abogados han recibido instrucciones parciales, pero queremos explorar todas las opciones disponibles. Podemos demandar a varias personas”.