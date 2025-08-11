VIDEO – Sammis Reyes y Emilia Dides anuncian que están esperando su primer hijo

Días atrás, el propio Sammis Reyes había adelantado que estaba esperando el momento indicado para proponerle matrimonio a Emilia Dides.

El deportista Sammis Reyes y Emilia Dides se valieron de las redes sociales para anunciar la pronta llegada de su primer hijo.

En medio de sus vacaciones por Dubai, la pareja compartió un registro con el anuncio y el mensaje: “El mejor regalo que nos ha dado la vida… Te esperamos con mucho amor”.

Días atrás, el propio Sammis Reyes había adelantado que estaba esperando el momento indicado para proponerle matrimonio a Emilia Dides, por lo que se especula que el pedido se puede haber concretado en Medio Oriente.